Ustjugov hopper av touren før monsterbakken

Det betyr at sjansene for norsk medalje øker.

Sergej Ustjugov vant åpningsetappen under årets tour. Russeren var best i fristilssprinten i Lenzerheide. Han var innlandet i et fall på den 4. etappen i Oberstdorf, og det er ettervirkningene av det fallet som gjør at han trekker seg før Alpe Cermis.

Ustjugov lå på 3.-plass med 1.21,5 minutter opp til ledende Dario Cologna før den siste etappen.

Svenskene Jens Burman og Marcus Hellner blir heller ikke med på den siste etappen. Begge sliter med en mild forkjølelse og har valgt å ikke presse kroppen mer enn nødvendig.

