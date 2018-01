Selnæs og Saint-Étienne videre i cupen

NTB Sport

Saint-Étienne har slitt tungt i serien og er etter 11 strake kamper uten seier bare ett poeng fra kvalifiseringsplass. Søndag fikk laget en god start på det nye året med avansement i cupen.

Oppgaven ble lettere enn ventet da gjestenes Olivier Boscagli fikk direkte rødt kort etter bare 12 minutter for en stygg felling av Gabriel Silva.

Likevel lot målene vente på seg, men Robert Beric gjorde 1-0 da han nikket inn et frispark fra Rémy Cabella i det 63. minutt. Fem minutter senere fastsatte Jonathan Bamba resultatet.

Selnæs pådro seg et gult kort i annen omgang. Alexander Søderlund, som ble utvist i siste seriekamp før jul, var ikke i troppen.

Bordeaux-smell

Like godt gikk det ikke for Bordeaux, som forsvant ut av cupen med 1-2-tap etter ekstraomganger mot Granvillaise. Gjestene måtte avslutte med åtte mann etter at Youssouf Sabaly, Thomas Carrique og Jaroslav Plasil ble utvist.

Granvillaise utlignet til 1-1 i siste minutt av ordinær tid, før Ladislas Douniama ble matchvinner på straffespark i ekstraomgangene.

Marseille måtte ha ekstraomganger for å slå Valenciennes 1-0, mens Lyon lørdag vendte 1-2 til seier 3-2 borte mot Nancy med to mål i kampens tre siste minutter. Gnaly Maxwell Cornet ble matchvinner.

Kort prosess

Serieleder Paris Saint-Germain gjorde kort prosess med Rennes i sin 6-1-seier søndag. Før det var spilt 25 minutter hadde Kylian Mbappé, Neymar og Angel Di Maria scoret hvert sitt mål, og Neymar scoret igjen like før pause. Også Mbappé og Di Maria ble tomålsscorere etter hvert.

Monaco vant lørdag 5-2 over Moulins Yzeure med tre mål av Guido Carrillo.

Nice er høyest plasserte lag som røk ut i helgen. Det skjedde med 0-1-tap borte mot divisjonskollega Toulouse.

16-delsfinalene trekkes mandag.

