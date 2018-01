Jaguars snublet videre i NFL-sluttspillet

NTB Sport

Buffalo Bills, som hadde gjort slutt på den lengste sluttspilltørken i de store amerikanske proffidrettene, ble slått 10-3 i en kamp som ikke levde opp til noens forventninger.

Et trepoengspark hver var alt lagene greide offensivt i første halvdel. Bortles hadde bare 87 pasningsyards i kampen, men gjorde opp for det ved å løpe med ballen 88 yards og kaste en fin touchdownpasning til Ben Koyack sent i 3. periode.

Det viste seg å være alt Jaguars trengte, ettersom Bills i sin første sluttspillkamp på 18 år greide bare de tre poengene Stephen Hauschka sparket før pause.

– Vi var ikke skarpe, vi gjorde en del tabber og tok noen dumme avgjørelser, men vi fant en måte å vinne, og det er alt som betyr noe, sa Bortles.

Bills hadde flere sjanser til å komme tilbake i kampen, men fikk noen marginale dommeravgjørelser mot seg. I det siste fortvilte angrepet ble quarterback Tyrod Taylor taklet hardt og slo hodet. Rystet måtte han hjelpes av banen mens reserven Nathan Peterman hoppet inn. Hans siste pasningsforsøk havnet i hendene til Jaguars-forsvarer Jalen Ramsey, og dermed var håpet ute.

Jaguars spiller borte mot Pittsburgh Steelers i kvartfinalen.

(©NTB)