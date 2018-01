Sundby: – Tror ikke jeg vinner Tour de Ski

NTB Sport

Dessverre for Norge er nok det realismen. Sundby har 1.07 minutter opp til Dario Cologna foran den nest siste etappen i Val di Fiemme senere lørdag.

Cologna har vunnet touren tre ganger tidligere og er i storform. Sundby på 3.-plass har 15 sekunder opp til russeren Sergej Ustjugov foran 15 kilometer klassisk fellesstart på stadion i Lago di Tesero.

Sundby mener at han per i dag ikke er i god nok form til å vinne touren.

– Nei, ikke per i dag. De to foran meg, og spesielt Dario, har vært i fantastisk form i touren. Jeg har ikke vært i fantastisk form i touren og er drøyt minuttet bak, så å klare og utjevne det og gå forbi på to dager, det tror jeg skal holde hardt. Jeg skal fighte ganske beinhardt på lørdag for å knipe sekunder og prøve å få noen sekunder på sisterunden der som gjør at jeg er nærmere. Dario er bra i den siste bakken, og jeg er avhengig av å kunne gå ut sammen med Sergej da. Det tror jeg er en bra plan, sa Sundby etter løpet i Oberstdorf torsdag.

Nye tanker

Han var inne på mye av det samme etter fredagens lette treningsøkt i de idylliske Dolomittene.

– Jeg synes det kjennes greit ut. Det var en kaotisk distanse i går, men det ble ikke den kraftanstrengelsen det kunne ha vært. Det gjelder for alle. Touren har vært snill så langt, og så får vi grue oss til de to siste dagene.

Ikke overraskende har taktikeren Sundby brukt tid på analyser foran det som skal skje på den klassiske fellesstarten.

– Jeg har tenkt en masse inn mot lørdagens etappe, men det hjelper ikke å tenke, du må fullføre også. Jeg tror at både jeg og Hans Christer Holund må gå litt for oss selv. Det er en viktig distanse for veldig mange, og da må vi prøve å manøvrere smart og klokt mot dem rundt oss i sammendraget. Det er viktig å plukke sekunder underveis, og det er viktig å ligge langt framme i finishen. Det er ikke sikkert at alle disse tankene samsvarer med ski og form.

33-åringen vet i hvert fall hva han ikke skal gjøre.

– Jeg skal ikke være på alt av sprinter og finish for en hver pris. Det dummeste man kan gjøre underveis på denne etappen i Val di Fiemme, er å gå for fort på sprintene. Da er man sjanseløs mot slutten. Det må man ikke finne på. Jeg har en plan for hvordan jeg skal gjøre.

Viktig

Dette er grunnen til at Sundby tror det blir minimalt med hjelp å få fra flere av lagkameratene denne gangen.

– Dette er en utrolig viktig distanse for veldig mange, og jeg forventer ingen hjelp fra de norske. Det gjelder mine lagkompiser, og jeg er innforstått med at de må få lov til å gå for sine egne sjanser. De må sannsynligvis spare krefter til slutt og vise at de er verdig en plass på OL-laget. Kanskje kan jeg og Holund finne på noen sprell hvis vi er i form, sa Sundby.

