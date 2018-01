IOC-medlem: – Trolig nordkoreansk deltakelse i OL

NTB Sport

Det melder japanske medier etter at Chang uttalte seg til journalister under en mellomlanding i Beijing. Han sa at kunstløperne Ryom Tae-ok og Kim Ju-sik, de eneste nordkoreanerne som er kvalifisert for OL-deltakelse, trolig stiller i Pyeongchang.

Kyodo og NHK meldte begge at Chang var på vei til Sveits og mulige samtaler med IOC-ledere.

Nord-Koreas leder Kim Jong-un sa i en nyttårstale at landet er rede til å sende en delegasjon til OL. Han gjorde det ikke klart om det betydde utøvere eller bare idrettsledere.

Nord- og Sør-Korea er blitt enige om å diskutere samarbeid om OL, blant andre spørsmål, i et møte i Panmunjom i den demilitariserte sonen kommende uke. Det skjer en måned før åpningsseremonien i Pyeongchang.

Ryom og Kim vant bronse i parløp i de asiatiske vinterlekene i Sapporo i fjor.

Chang ble spurt om det kan bli flere nordkoreanske OL-deltakere enn de to.

– Det vil tiden vise, sa han.

(©NTB)