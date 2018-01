Hughes sparket som Stoke-manager

NTB Sport

Det bekreftet Stoke på Twitter lørdag, kort tid etter at klubben røk ut av FA-cupen mot 2.-divisjonslaget Coventry.

– Vi vil takke Mark for alt han har oppnådd med klubben de siste fire og et halvt årene, spesielt for å ha ledet oss til tre strake niendeplasser i Premier League, og vi vil ønske ham alt godt for framtiden, meldes det på Twitter-kontoen.

– Klubben vil se etter en ny manager så fort som mulig, la den til.

Hughes insisterte tidligere denne uken på at han var rett mann i Stokes managerstol, til tross for at klubben kun har fem seirer på 22 kamper, og ligger to poeng over nedrykksstreken i Premier League. Flere har stilt spørsmål om Hughes kunne snu den vonde trenden, men han var ikke i tvil om at han var rett mann.

Stoke tapte mandag 0-1 mot Newcastle etter at Hughes hadde hvilt en rekke spillere i 0-5-tapet mot Chelsea for en uke siden. Joe Allen, Eric Maxim Choupo-Moting og Xherdan Shaqiri spilte ikke mot Chelsea, men var tilbake mot Newcastle. Ingen av dem klarte å utgjøre noen forskjell.

20 poeng etter 22 kamper er den dårligste starten for klubben siden sesongen 1984/85, da Stoke sto med 11 poeng etter like mange kamper.

Lørdag røk Stoke ut av FA-cupens tredje runde etter 1-2-tap mot Coventry, som holder til i engelsk 2. divisjon (nivå fire). Det var den berømte dråpen som fikk begeret til å renne over.

