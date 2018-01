Hopp: OL-forvikling for Stöckl

NTB Sport

Og mye kan derfor bli avgjort i den helnorske duellen mellom Andreas Stjernen og Halvor Egner Granerud i hoppukeavslutningen i Bischofshofen lørdag.

De to kjemper om den siste OL-plassen på det norske herrelaget.

– Nei, vi avgjør ingenting etter lørdagens renn, påpeker Stöckl, men innrømmer at det er siste sjanse for duoen til å vise hva de kan i storbakken.

To klare, to nesten sikre

For de to helgene før OL-laget må være klart, tilbringer hopperne i skiflygingsbakkene i Kulm og Oberstdorf (VM).

– Skiflyging skaper hodebry, for vi må ta ut laget senest 23 januar. Det gjør valget vanskeligere. Vi skulle helst hatt to storbakkerenn, men må forholde oss til at andre idretter som skal reise tidligere til Sør-Korea, og derfor må vi levere det endelig laguttaket før Zakopane-helgen. Trist for oss, men sånn er det, sier Stöckl.

Han sier det må en fullstendig formsvikt til for at Daniel-André Tande og Johann André Forfang mister OL-tur. Anders Fannemel (Norges eneste verdenscupseier denne sesongen) og Robert Johansson (stabil i toppen) er også nærmest bankers på laget Stöckl og sportssjef Clas Brede Bråthen sender til Pyeongchang.

Kvaliken i Bischofshofen fredag sørget for at vi får helnorsk duell lørdag.

– Vi har sett mye fram til nå i sesongen. Vi har sett ulike prestasjoner, men må gi både oss og utøverne tid til etter hoppuka før vi tar en avgjørelse. Vi ser på prestasjoner, det vil si resultatlistene, rett og slett. Noe annet er erfaring, tendens og utvikling.

Ung Tande fikk OL-tur

Stjernen har fjerdeplass i hoppuka, mens Granerud har en femteplass fra Engelberg rett før jul. Der står duoen nokså likt, men Stjernen har langt mer erfaring. Sprova-hopperen har mesterskapserfaring, mens Granerud så sent som i februar måtte se at VM-plassen i Lahti glapp.

Granerud, som representer Asker, er derimot et svært spennende hopptalent og mange spekulerer i om han får bli med til OL for å få erfaring, slik Tande fikk det i Sotsji for fire år siden.

– Jeg tok med en Tande uten erfaring for å gi ham erfaring, som har vist seg å være lurt, men situasjonen er annerledes nå. Den gangen var det ingen tvil om at femtemann i troppen var erstatningsmann. Dersom ingenting spesielt skjedde, var det aldri en plan om å bruke reserven. Nå står vi der hvor femtemann er så god at han lett kan være på laget i lagkonkurransen eller hoppe individuelt.

Granerud risikerer ny vraking

– Vil det være vanskeligere å vrake Granerud siden du utelot ham fra VM?

– Nei, det er ikke verre å vrake noen en gang til. Du kan ikke si at en utøver som er blitt vraket fire ganger, skal være med neste gang. Det er situasjonen her og nå som avgjør, ikke at noen har fått minus fire ganger og så skal få pluss. Det går ikke. Slik kan ikke en trener tenke, sier Stöckl.

Før siste renn i hoppuka har Stjernen et lite forsprang på Granerud, men lørdagens duell kan gi en av dem et skikkelig OL-løft. Taperen av den helnorske duellen må håpe på å bli blant de fem såkalte «lucky loserne» for å bli med til 2. omgang. En plassering utenfor topp 30 vil kunne gjøre det lettere for Stöckl å velge femtemann i OL-troppen uten for mye hodebry.

