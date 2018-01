Etterlengtet seier for Monfils

NTB Sport

Den 46.-rangerte franskmannen har tidligere tapt finalen i Doha for Roger Federer (2006), Jo-Wilfried Tsonga (2012) og Rafael Nadal (2014).

– Jeg har vært veldig nær, men endelig fikk jeg trofeet, sa Monfils etter å ha hentet karrierens sjuende tittel. Han spilte sin første turnering siden en kneskade tvang ham til å bryte US Open i september.

– Jeg har fått en god pause og er mye sterkere enn for ett år siden. Jeg ventet ikke å vinne min første turnering, men er glad jeg gjorde det.

Det ble fransk triumf også i ATP-turneringen i indiske Pune. Gilles Simon tok sin første tittel siden 2015 da han beseiret den 2.-seedede sørafrikaneren Kevin Anderson 7-6 (7-4), 6-2.

Simon måtte jobbe for tittelen. Han slo tittelforsvarer Roberto Bautista-Agut i 2. runde og toppseedede Marin Cilic i semifinalen.

Halep-triumf

I Shenzhen i Kina tok Simona Halep sin første tittel som verdensener da tittelforsvarer Katerina Siniakova ble slått 6-1, 2-6, 6-0.

Kampen ble utsatt fem timer på grunn av regn og kunne starte først da den ble flyttet innendørs. Med seieren er Halep garantert toppseeding i Australian Open.

– Det har vært en flott uke for meg. Jeg er glad for min første tittel i år, sa Halep, som gjorde seg populær da hun under regnpausen underholdt publikum med noen slagvekslinger mot en ung gutt som ble hentet fra publikum.

Utmattet

Jelina Svitolina fra Ukraina kunne også feire turneringsseier lørdag. Hun vant finalen i Brisbane med 6-2, 6-1 over Aleksandra Sasnovitsj.

Danske Caroline Wozniacki er klar for finale i Auckland etter å ha vunnet to kamper lørdag. Først slo hun Sofia Kenin i en kvartfinale som var utsatt på grunn av regn, så slo hun Sachia Vickery i semifinalen.

– Jeg er utmattet. En veldig tøff start på sesongen, sa Wozniacki, som møter 2.-seedede Julia Görges i søndagens finale.

I mennenes finale i Brisbane søndag spiller Nick Kyrgios mot Ryan Harrison.

(©NTB)