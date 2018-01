Costa utvist rett etter scoring i La Liga-comebacket

NTB Sport

29-åringen doblet Atléticos ledelse etter 68 minutter. Han scoret fra kort hold i lørdagens lokaloppgjør. Costa valgte å feire målet ved å hoppe opp på tribunen og juble sammen med hjemmefansen.

Det skulle han aldri ha gjort. Med gult kort fra før betydde det marsjorde. Dommeren tok fram gult igjen og deretter det røde kortet.

Costa havnet i dommerens bok for første gang fem minutter tidligere. Det skjedde etter at han plantet en albue i en Getafe-spiller.

Trener Diego Simeone var mild i omtalen av Costa etterpå.

– Han har gått seks måneder uten å kunne spille, og så feirer han målet med supporterne. Det var mye følelser. Men regelen er som den er, og da var det gule kortet korrekt, sa han.

Tidligere i uken scoret Costa i Atlético-comebacket. Som innbytter satte han inn kampens tredje mål da Lleida enkelt ble slått 4-0 i den spanske cupen.

Håp

Costa forlot Atlético Madrid etter La Liga-gullet i 2014. De siste årene har han vært en suksess i Chelsea, men ble solgt tilbake til gamleklubben i fjor sommer. Siden Atlético den gang hadde forbud mot å registrere nye spillere, ble ikke Costa spilleberettiget før ved årsskiftet.

I Atlético-miljøet håper man at kontroversielle Costa igjen vil gjøre klubben til en tittelutfordrer.

Det var Angel Correa som ga Atlético 1-0 etter 18 minutter i lørdagens derby. Diego Simeones lag ligger på 2.-plass i La Liga med 39 poeng. Barcelona har én kamp mindre og har en luke på seks poeng. Serielederen møter Levante hjemme på Camp Nou søndag.

Målfest

Valencia på tredjeplass er to poeng bak Atlético Madrid etter sin 2-1-seier over Girona. Et selvmål og et straffespark (satt inn av Dani Parejo) vendte 0-1 til seier.

Betis kunne juble for 5-3-seier i byderbyet mot Sevilla, som ble en real målfest. Sevilla utlignet de to første Betis-målene, men mål av Riza Durmisi, Sergio Leon og Cristian Tello den siste halvtimen avgjorde for gjestene. Sevilla forblir på femteplass, mens Betis klatret til åttende.

Tabelljumbo Las Palmas tapte 1-2 for Eibar, som er nummer sju.

