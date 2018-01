Barcelona bekreftet Coutinho-overgang

NTB Sport

Barcelona bekreftet overgangen på sitt nettsted lørdag kveld, etter at flere journalister og aviser hadde forutsett overgangen tidligere på kvelden. Også Liverpool bekreftet at Coutinho blir Barcelona-spiller.

Coutinho har signert for resten av denne og de neste fem sesongene. I Barcelona får han en utkjøpsklausul på 400 millioner euro.

Overgangssummen skal ligge på 160 millioner euro (1,56 milliarder kroner). Det gjør Coutinho til verdens tredje dyreste spiller, bak Neymar og Kylian Mbappé.

Desperat

Dermed er Liverpools håp om å beholde lagets juvel ute. Coutinho har vært en markant brikke i Liverpool denne sesongen, og stått bak mye av lagets offensive kraft.

– Philippe insisterte overfor meg, eierne og til og med lagkameratene at han desperat ønsket denne overgangen, sa Liverpool-manager Jürgen Klopp.

– Jeg kan fortelle Liverpools supportere at vi som klubb har gjort alt vi kunne for å overbevise Philippe om at det ville være like attraktivt å forbli del av Liverpool som å flytte til Spania, men han er 100 prosent overbevist om at hans og familiens framtid tilhører Barcelona. Det er hans drøm, og vi kan ikke gjøre mer for å få ham til å endre mening.

Tilgodelapp

Coutinho har sammen med Roberto Firmino, Mohamed Salah og Sadio Mané vært en del av Liverpools «Fab four».

25-åringen forsøkte å presse gjennom en overgang til Barcelona også sist sommer, men da satte Liverpool seg på bakbeina og nektet å selge ham. Tre Barcelona-bud ble avvist, men nå fikk brasilianeren viljen sin.

Noen av pengene Liverpool får inn på salget går ut igjen som et plaster på såret til skuffede tilhengere med Coutinho-trøye i skapet hjemme.

Lørdag kveld meldte Liverpool at alle som har kjøpt årets drakt med Coutinhos navn og nummer kan møte opp i supporterbutikken med trøye og kvittering og få en tilgodelapp på 50 pund (550 kroner).

