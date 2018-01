Wenger overrasket over at han kan bli straffet

NTB Sport

Arsenal-manageren risikerer å bli straffet som følge av kritikken han rettet mot dommerstanden både før og etter London-derbyet mot Chelsea onsdag.

Englands fotballforbund (FA) har allerede innledet disiplinærsak etter kommentarer Wenger ga i dommergarderoben om straffesparket West Bromwich ble tildelt i 1-1-kampen sist helg.

Fredag sier Wenger at han er sjokkert over FAs beslutning, men at han nå kun er konsentrert om søndagens FA-cupkamp mot Nottingham Forest.

– I løpet av mine 21 år i spillet kan du tenke deg at jeg har sett og hørt mye i korridorene, og jeg er overrasket og sjokkert over beslutningen til FA.

En ny sak ligger på bordet i etterkant av 2-2-oppgjøret mot Chelsea, der Wenger kalte dommerens beslutningen «en farse» etter at Chelseas Eden Hazard ble tildelt straffespark. Wenger bekreftet fredag at han sto for uttalelsene.

– 100 prosent, jeg mener det skulle vært gult kort. Jeg har en rett til å ha en mening, og jeg respekterer andres mening, sa Wenger.

Før Chelsea-kampen sa at han mente Arsenal har fått påfallende mange straffer mot seg denne sesongen.

– Jeg må si at det frustrerende sett med mine øyne er at det har skjedd mange ganger denne sesongen – mot Stoke, Watford, Manchester City og West Brom. Det er en bekymrende tilfeldighet slik jeg ser det, sa Wenger.

– Når beslutningene alltid går den samme veien, skal det liksom være en tilfeldighet. Statistisk sett er det basert på det faktum at når ting gjentar seg, er det ikke tilfeldig, sa Wenger etter kampen.

Nå ønsker FA seg svar på hva Wenger egentlig mente.

