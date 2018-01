Sykkelpresidenten tar ikke gjenvalg

NTB Sport

Det bekrefter Hansen til TV 2 fredag, med 15 dager igjen til det ekstraordinære årsmøtet på Gardermoen som ble presset fram etter at det kom fram at sykkel-VM i Bergen gikk 55 millioner i underskudd.

– Dette er noe jeg har tenkt på det siste året. Ti år som president er lang tid, og jeg føler tiden er inne for å slippe til nye krefter. Den senere tids diskusjoner har skapt støy rundt sykkelsporten, og sykkelsporten er viktigere enn meg som person. Dette har naturligvis også vært med på å påvirke min beslutning, sier Tiedemann Hansen i en pressemelding fra Norges Cykleforbund.

Vil sitte ut perioden

Tiedemann vil imidlertid stille til valg under det ekstraordinære forbundstinget 20. januar, før han ikke vil ta gjenvalg på det ordinære forbundstinget i mars.

– Jeg mener det er best for norsk sykkelsport at sittende forbundsstyre får jobbe ut hele perioden og at vi får levert nødvendige beretninger og regnskap for den tiden vi har hatt ansvaret. Dette vil gi det nye styret et solid grunnlag for den oppgaven og de utfordringer de skal løse i kommende periode.

Tidligere i høst tok sykkelklubben Rye til orde for å kaste Hansen som sykkelpresident og hele det sittende styret. Senere fikk de gjennomslag for et ekstraordinært sykkelting, og i starten av desember 2016 ble det berammet til lørdag 20. januar.

Røde tall

Økonomien i arrangørselskapet Bergen 2017 var høyt oppe på agendaen under det ordinære styremøtet i starten av desember i fjor. Sykkel-VM i september ble en stor publikumssuksess, men i regnskapet er det blodrøde tall. NCF-styret var bekymret, men ga Tiedemann Hansen full tillit etter styremøtet i desember.

Tiedemann Hansen fungerte også som daglig leder for Bergen 2017. Han mener at mange har vært ute etter å ta ham etter baksmellen, og sier følgende til TV 2:

– Som dere har skrevet i dag, så har vært en form for heksejakt eller kampanje. Jeg tror jeg ikke bare rammer sykkelsporten, men hele idretten. Jeg tror ikke de ser helt det bildet. Det har vært mer personorientert enn saksorientert.

