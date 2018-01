Nainggolan straffes for fyllevideoer

NTB Sport

Det bekreftet trener Eusebio Di Francesco fredag, dagen før Roma møter Atalanta.

– I tråd med klubbens retningslinjer, som jeg står bak og som spilleren aksepterer, vil ikke Radja Nainggolan være i troppen til kampen mot Atalanta, sa Di Francesco.

– Dette er retningslinjer som gjelder alle i AS Roma, når de gjør ting som ikke er akseptable. Nainggolan vet hva han gjorde. Han lagde tross alt videoene selv, og han har tatt ansvar, la han til.

Nainggolan kom senere med en beklagelse for videoene, hvor han drakk, røyket og spilte tennis. Under direktesendingen sier Nainggolan at han er «drita full».

Detaljene rundt boten er ikke offentliggjort.

Nainggolan har vært en nøkkelspiller for Roma i fem sesonger. Hans fravær mot Atalanta vil være merkbart for Roma-midtbanen, da også kaptein Daniele De Rossi er utilgjengelig på grunn av en mindre muskelskade.

Fjerdeplasserte Roma trenger en seier mot Atalanta for å returnere til tittelkampen.

(©NTB)