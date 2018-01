Manchester United slapp med skrekken mot Derby

NTB Sport

Jesse Lingard sendte Manchester United i ledelsen i det 84. minutt med en ordentlig perlescoring. Unggutten banket til fra like utenfor sekstenmeteren, og sendte ballen opp i vinkelen.

Romelu Lukaku måtte bæres av banen etter en dramatisk hodesmell like før årsskiftet. Lukaku var ikke i troppen til Manchester Uniteds kamp mot Everton mandag, og så ut til å gå glipp av FA-cupmøtet med Derby fredag, men spissen kom inn som innbytter etter pause og serverte på scoringen.

På overtid avgjorde spissen kampen til 2-0 alene med Scott Carson da Derby kastet alle mann i angrep for å jakte utligning.

Sjansebonanza

Etter 76 minutter headet også Lukaku i stolpen. Anthony Martial løftet ballen mot bakre stolpe, men ballen smalt i stanga og ut.

Kun fem minutter før pisket Marcus Rashford et skudd i stolpen fra like innenfor 16-meteren på høyresiden.

To minutter før det igjen var det Paul Pogba som nesten sendte hjemmelaget i ledelsen på Old Trafford. Franskmannen siktet på hjørnet hele nede ved stolperoten, men ballen snek seg så vidt utenfor.

Slapp omkamp

Derby hadde også sine sjanser til å score, men verken Tom Huddlestone, som skjøt mot lengste hjørnet like etter pause, eller Marcus Olsson klarte å overliste Sergio Romero i Manchester United-målet.

Derby-spillerne, som holder til på nest øverste nivå i England, var tydelig slitne i avslutningen og det straffet seg til slutt.

Scott Carson skal også ha sin del av æren for at det var målløst så lenge etter å ha dratt fram en rekke gode redninger. Juan Mata kommer for eksempel til å ha mareritt om Carsons tigersprang etter 21 minutter.

José Mourinho, som er velkjent for å klage på belastningen til sine spillere, slapp dermed omkamp i FA-cupen med en nødskrik.

