Johansson sjokkerer konkurrentene med hvite ski

– Det har virket veldig bra, sier Søre Ål-hopperen til NTB om de nye Slatnar-skiene han tester under hoppuka.

Spesielt i regnvær er det positive svar for Johansson.

– Det er et nytt materiale som vi har testet ut under hoppuka for å se hvordan det fungerer opp mot det svarte, sier Johansson.

Nå er hopperen med den karakteristiske barten fritt vilt i hoppuka. Folk sperrer øynene opp når man plutselig ser hvite skisåler i hoppbakken.

– Det er kult at folk begynner å lure når det kommer en kar med hvite ski, he he, humrer Johansson.

– Jeg har fått noen spørsmål om hvorfor og hva som er greia med det. Det er litt hemmelig det, så klart, sier Vingnes-gutten.

Byttet

Han brukte de hvite skiene i første treningsomgang, men byttet så over til sine klassiske svarte ski. Flere har lagt merke til at Johansson nå raskt samler skiene på sletta for å vise minst mulig av undersiden til konkurrentene.

– Det kan hende det, ja, smiler Johansson lurt.

Han velger trolig svarte ski i hoppukeavslutningen i Bischofshofen lørdag.

– Nå fikk jeg veldig bra erfaring med svarte ski i kvalifiseringen. Jeg har gjort en finurlig endring i lufta og det gir bedre lengder, sier Johansson 134 meter og sjetteplass i fredagens kvalifisering i Paul Ausserleitner-bakken.

Ikke kopiert lagkameraten

Lagkameraten Daniel-André Tande har byttet skimerke til BTW, og har ikke fått muligheten til å teste Johanssons nyvinning.

– Nei, nei, det har jeg ikke prøvd. Jeg er som regel blant dem med best fart, så jeg trenger ikke å prøve med hvite såler, svarer Kongsberg-hopperen kjapt.

– Spennende og det ser ut til å fungere for ham, så får vi se hva han gjør framover, sier Tande.

Kongsberg-hopperen har lagt merke til Johanssons hurtig samling av skiene på sletta der et TV-kamera følger hopperne svært tett.

– He he, jeg gjør ikke det selv, flirer Tande.

KIF-gutten 125,5 meter holdt bare til 21.-plass i kvalifiseringen som Dawid Kubacki vant foran Johann André Forfang. Hoppukeleder Kamil Stoch landet på 130 meter. Det ga femteplass for hopperen som kan bli den andre i historien som vinner samtlige fire renn i en hoppuke.

