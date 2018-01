NHL-kamp utsatt på grunn av snøstorm

NTB Sport

Torsdagens møte mellom Boston og Florida er avlyst på grunn av uværet, opplyser NHL på sine hjemmesider. Ny dato og tid for oppgjøret vil bli annonsert senere.

Snøstormen har fra før rammet flyplasser og strømnettet, men får nå også konsekvenser for den amerikanske hockeyligaen NHL.

Over 90 prosent av flygingene ved flyplassen La Guardia i New York ble torsdag innstilt som følge av at det er ventet store snømengder og kraftig vind. Også i Boston og New Jersey er flytrafikken hardt rammet, ifølge CNN.

Solskinnsstaten Florida opplevde natt til torsdag (lokal tid) snø for første gang på tre tiår.

