Ingen Murray i Australian Open

NTB Sport

Beslutningen var relativt ventet fra den hofteskadde skotten som nylig måtte trekke seg fra en oppkjøringsturnering i Brisbane.

Murray har knapt spilt tennis siden Wimbledon i fjor sommer, og han uttalte tidligere i uken at han må vurdere en hofteoperasjon.

– Dessverre kommer jeg ikke til å spille i Melbourne i år, for jeg er ikke klar for å konkurrere. Jeg flyr hjem for å utforske alle muligheter. Jeg setter pris på all støtten, og jeg håper å kunne spille igjen snart, sier Murray i en pressemelding.

Samtidig som han forbereder seg på å reise hjem fra Melbourne, er Rafael Nadal og Novak Djokovic på vei til Australia. Men også de har slitt med skader i oppkjøringen til årets første Grand Slam-turnering.

Verdensener Nadal trøbler med en kneskade og kunne ikke spille i Brisbane. Han håper imidlertid å rekke Australian Open. Det samme gjør Djokovic, som har vært ute med en vond albue i lang tid.

Også sveitseren Stan Wawrinka har hatt ufrivillig kamppause siden Wimbledon. Hans landsmann og regjerende Australian Open-mester, Roger Federer, kan få en uventet enkel vei til en ny tittel på hardcourten i Melbourne.

(©NTB)