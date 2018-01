Utestengte Johaug har startet jakten mot Seefeld-VM

NTB Sport

Therese Johaug (29) fikk OL-drømmen knust da dopingdommen mot henne ble skjerpet av Idrettens voldgiftsrett (CAS) i august. Hun ble utestengt i 13 måneder av Domsutvalget i Norges Skiforbund, men CAS økte suspensjonen til 18 måneder.

Johaug testet positivt for det forbudte stoffet clostebol etter bruk av en krem (Trofodermin) for en solbrent leppe under et høydeopphold i Italia i september 2016.

– Therese har begynt å trene veldig bra. Nå er motivasjonen definitivt bedre og den stiger, sier hennes personlige trener Pål Gunnar Mikkelsplass til VG.

Etter den knusende dommen i august tok hun en liten pause, men har nå begynt å røre på seg igjen i løypene med ski på beina. Planene for vinteren er klar i grove trekk. Hun skal trene på Sjusjøen og i Oslo framover. I slutten av januar reiser hun til Seiser Alm. Da er hun bare en biltur unna for å teste VM-løypene i Seefeld.

I slutten av februar blir det trolig en tur til Colorado hvis det er snø der. Den 15. april kan hun konkurrere igjen, men da er det bare Skarverennet (18. april) igjen av sesongen, og det skal hun ikke gå.

