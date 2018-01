Schalke raser mot Bayern München

NTB Sport

Schalkes sportsdirektør Christian Heidel er i harnisk etter at hans kollega i Bayern München, Hasan Salihamidzic, onsdag sa at det ikke hersket «tvil om at Goretzka er en god spiller».

– Han er i Schalke, og selvsagt respekterer vi det. Han er en tysk landslagsspiller, og vi kan også si at vi er interessert, tilføyde Bayern-toppen.

Goretzkas kontrakt går ut etter denne sesongen, og dermed kan de tyske seriemesterne snappe landslagsspilleren gratis når sesongen er over. Midtbanespilleren selv har foreløpig ikke bestemt seg for om han blir værende eller om han forlater klubben han kom til i 2013.

Bayern-trener Jupp Heynckes har allerede rost 22-åringen i flere dager for utviklingen han har hatt.

Heidel sier Salihamidzics kommentar var «unødvendig» og legger til:

– Vi trenger ikke å få høre hver dag fra München om hvor gode våre spillere er.

Schalkes sportsdirektør sier også at Goretzka burde bruke tid på sin avgjørelse, men sier samtidig at «saken trenger en snarlig avgjørelse».

