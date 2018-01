Atlético Madrid sitrer av Costa-forventning

NTB Sport

Onsdag gjør Diego Costa trolig comeback som Atletico-spiller i cupkampen mot Lleida. Deretter venter La Liga-oppgjøret mot Getafe kommende lørdag.

I den spanske hovedstadsklubben håper man at den kontroversielle måltyven, som nå er tilbake i Simones mannskap etter tre år i Chelsea, igjen vil gjøre Atletico til en tittelutfordrer.

I 2013 bidro Costa sterkt til at klubben vant den spanske cupen, og sesongen etter ble det ligagull med den brasilianskfødte spanske landslagsspilleren på laget.

Langt bak

Costa ledet også Atlético Madrid til mesterligafinale i 2014, men en skade tvang ham til å forlate banen tidlig i finalen. Real Madrid vant til slutt kampen med 4-1 etter ekstraomganger.

I de tre årene Costa har vært i Chelsea har Atlético Madrid kun vunnet den lite betydningsfulle spanske supercupen.

– Alle kjenner Costas egenskaper. Han er den perfekte lagkamerat for de øvrige spissene i stallen vår. Han bringer inn positive ting. Vi skal jobbe for å reintegrere ham, og med tid og stunder vil han komme tilbake i rytmen, sa Simeone tirsdag.

Costas inntog kommer trolig for sent for Atlético med tanke på den spanske gullkampen. Riktignok er laget nummer to i La Liga, men det skiller hele ni poeng opp til Barcelona. I mesterligaen ble Atlético overraskende slått ut i gruppespillet.

Skarp spissduo

Europaligaen og den spanske cupen gjenstår dermed som Atléticos beste tittelmuligheter.

– Vi ble slått ut av mesterligaen, hvilket var uflaks, men vi har fortsatt mye igjen å gjøre denne sesongen. Vi skal gjøre alt vi kan for å oppnå noe, sa Costa tirsdag.

Seks måneder er gått siden han spilte sin hittil siste obligatoriske kamp. Da scoret han i Spanias 2-1-seier mot Makedonia. Etter at Atletico kom til enighet med Chelsea om en overgangssum på rundt en halv milliard kroner i september, har han trent hardt med klubben han nå vender tilbake til.

– Jeg føler meg mye bedre enn da jeg kom hit. Jeg har forberedt med godt, og jeg gleder meg til å spille og å hjelpe laget med å score mål. Jeg har ventet lenge på dette øyeblikket, og nå er jeg lei av å trene, sa Costa.

Måltyven var ikke spilleberettiget før nå, all den tid Atletico ikke hadde lov til å signere nye spillere i fjor sommer. Det siste var straff for å ha brutt de internasjonale overgangsreglene.

Vel tilbake i Atletico skal Costa nå utgjøre en av Europas mest spennende spissduoer med franske Antoine Griezmann.

(©NTB)