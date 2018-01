Zuccarello-assist da Rangers sikret forlengningsseier

NTB Sport

Mats Zuccarello var ikke involvert i noen av Rangers' scoringer i ordinær tid, men ble dyttet ut på isen da det hele skulle avgjøres i forlengningen.

Rangers fikk en gavepakke da Jacob Josefson ble utvist og Zuccarello og co. fikk spille i overtall. Halvveis i forlengningen spilte Zuccarello opp Kevin Shattenkirk, som fant J.T. Miller foran mål. Miller avgjorde kampen til 3-2-seier til Rangers.

– De kampene her er de største man har vært med på sånn opplevelsesmessig. Jeg har spilt noen kamper som kanskje er større, men hele opplevelsen rundt denne, med familien her, er en stor greie. Det er bra for NHL og fantastisk for meg å få være med på, sier Zuccarello til Nettavisen.

– Blir ikke så mye bedre

Paul Carey og Michael Grabner sørget for at New York Rangers ledet 2–0 etter første periode på baseballarenaen Citi Field i New York, foran om lag 42.000 tilskuere.

– Det blir ikke så mye bedre enn dette, sa Rangers' Jesper Fast om rammen.

Men i midtperioden startet Buffalo Sabres opphentingen. Sam Reinhart reduserte 56 sekunder ut i perioden.

I tredje periode fulgte Sabres samme oppskrift. Denne gangen var det Rasmus Ristolainen som banket pucken over skulderen til Henrik Lundqvist fra langt hold. Det tok kun 27 sekunder av siste periode før utligningen satt bak Rangers' svenske keeper.

Tapte sist

Scoringen tvang fram forlengning i New York, hvor Miller ble den store helten.

– Rekka vår spilte en ok førsteperiode, og så var vi pill råtne i to perioder. Så fikk vi et powerplay og scoret der. Men vi er ikke fornøyde med hvordan vi spilte i dag. Rekka mi var altfor dårlig. Men vi vinner, og man er med på å avgjøre på slutten, og det er selvsagt hyggelig, oppsummerer Zuccarello til Nettavisen.

Zuccarello og co. tapte forrige kamp mot Detroit Red Wings på straffer. Rangers kom til kampen mot Sabres mandag med tre tap på de siste fire kampene.

