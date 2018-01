VG: Brugge byr over 20 millioner for Diatta

NTB Sport

Diatta er blant Eliteseriens aller heteste overgangsobjekter. Han er blitt fulgt av en rekke klubber, og spesielt belgiske Brugge skal ha fulgt den senegalesiske 18-åringen svært tett.

– Ingen kommentar, skriver Sarpsborgs sportssjef Thomas Berntsen i en tekstmelding til VG tirsdag kveld.

Ifølge avisen skal Brugge ha kommet med et nytt bud på Diatta 1. nyttårsdag. VG erfarer at tilbudet nå er så godt at det vil bli akseptert.

Diatta fikk under «Fotballfesten 2017» prisen for årets gjennombrudd. Midtbanejuvelen skrev under en fireårskontrakt med Sarpsborg i februar. Det skjedde etter et vellykket treningsopphold.

Under ett år senere kan Diatta forsvinne for et betydelig millionbeløp.

(©NTB)