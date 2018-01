Ullevålseter innledet Africa Race med sterk 2.-plass

NTB Sport

Ullevålseter jakter nok en sammenlagtseier i rallyet han vant både i 2015 og 2016. I 2017-utgaven måtte han nøye seg med 2.-plassen.

Før start varslet den norske motorsykkelveteranen at italienske Paulo Ceci kom til å bli en lei nøtt å knekke i årets løp, og tirsdag var det nettopp Ceci som plasserte seg foran Ullevålseter på åpningsetappen.

To minutter og 19 sekunder skilte de to ved målgang på spesialetappen i marokkanske Merada.

– Jeg er kjempefornøyd med første etappe. Vanligvis har jeg en tendens til å starte litt forsiktig, men utgangspunktet mitt er bedre enn i fjor, og jeg kjører raskere nå. Jeg ble forbikjørt av italieneren som forventet, men jeg klarte fint å holde følge, sa Ullevålseter etter målgang.

Fraktet med båt

Ullevålseter og rivalene ankom Marokko tidligere tirsdag etter å ga blitt fraktet med båt over Middelhavet fra Frankrike. Etter en fem mil lang transportetappen ble spesialetappen gjennomført med start i Ameziane og mål i Merada.

Deretter ventet en ny transportetappe på nærmere 50 mil.

Russiske Dmitrij Agosjkov ble nummer tre på tirsdagens etappe. Han var drøyt halvannet minutt bak Ullevålseter i mål.

Må klare seg selv

Nordmannen stilte til start i årets Africa Race sammen med «lærlingene» Kristian Felix Jensen og Marius Helmersen. Det er første gang at det er med tre nordmenn i det tøffe ørkenrallyet.

Ullevålseter har brukt det siste året på å forbedre lagkameratene på å klare seg i ørkenen uten sin mentor.

Tirsdag innledet Jensen og Helmersen rallyet med 12.- og 15.-plass på en meget krevende etappe.

– Det er kanskje den råeste navigeringen noensinne på en første etappe, så jeg syntes litt synd på de norske førstereisgutta underveis, sa Ullevålseter.

Biltrøbbel

Det eneste som så langt skaper utfordringer for de norske guttene i Marokko er en havarert servicebil. Bilen stoppet på båten over Middelhavet og har deretter skapt mye hodebry for Ullevålseter.

Det er bestilt deler fra Marrakech, som ligger 80 mil unna, og teamet må jobbe hele natt til onsdag med å få orden på problemet. Ullevålseter har i påvente leid seg inn på en av arrangørenes servicebiler, slik at teamets bil kan sendes til verksted.

Årets Africa Race består i alt av 12 etapper. Målgang er i Senegals hovedstad Dakar 14. januar.

