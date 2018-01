Tomac vurderer å utsette comebacket

NTB Sport

Tomac ble operert for en korsbåndsskade i kneet i slutten av mai 2017. Den norske landslagsspilleren har fungert som hjelpetrener denne sesongen, og fikk medalje og pokal i likhet med lagvenninnene etter cuptriumfen mot Stabæk i Oslo Spektrum.

– Trenerpokalen er fin den også, men jeg skulle gjerne helst vært med på banen og bidratt, men i år får det være en trenerpokal, så får håpe at det neste år blir en spillerpokal, sa Tomac til NTB etter cupfinalen.

Midtbacken fikk litt følelsen av å være i spillertroppen da hun var med på hele oppvarmingen med lagvenninnene på finalegulvet.

– Jeg skulle egentlig trene på hotellet, men så var treningsstudioet under ombygging, så da fikk jeg ikke trent, så da var oppvarminga det eneste alternativet jeg hadde. Så da var det greit. Det var første gangen jeg synes det var gøy å varme opp. Det er noe alle spillere hater, smilte Tomac etterpå.

Vurdering

Trønderen er i rute til å rekke sesongavslutningen med serielederen, men innrømmer at hun vurderer om det er verdt det.

– Det begynner å gå framover, og jeg ser lys i tunnelen, men det er et stykke igjen ennå, og man skal ta den vurderingen om det er noe vits i å spille i år i det hele tatt. Legene sier at det er mer enn bra nok. Det er veldig kult. Det er veldig motiverende for meg, det at det har gått så bra. Det er liksom det som driver meg. Jeg har ikke hatt noe stopp og testene har vært over all forventning. Mye tyder på at jeg rekker å spille i år, men det er som sagt en vurdering som må tas.

– Jeg trener så godt jeg kan og ser hvordan kneet responderer. Sånn som det ser ut nå så rekker jeg mest sannsynlig noen kamper, men vurderingen blir om det er verdt det. Da blir det to ganger fem minutter, to ganger ti og så videre. Så vurderingen blir om jeg heller skal få en god oppkjøring, komme i skikkelig bra form og bli klar til neste sesong. Jeg tipper litt fram og tilbake der når det kommer til det, men vi får se.

Vil tilbake på landslaget

Tomac, som spilte for det kroatiske landslaget fram til 2015, måtte se det nylig avsluttede verdensmesterskapet i Tyskland fra tilskuerplass. Norge endte med å tape finalen mot Frankrike.

– Det var jævlig. Det er noe alle drømmer om. Det er derfor man trener to ganger om dagen. Det er for sånne ting som mesterskap og kamper som i dag (fredag), å vinne titler for klubb og Norge. Jeg unte dem alt godt, men jeg var litt misunnelig og. Jeg fikk dratt nedover siste helga. Det var godt å være tettere på dem, men jeg skal trene godt og bli god nok til å bli tatt inn igjen, sa hun.

Neste mulighet for Tomac med landslaget i mesterskap er håndball-EM i Frankrike november-desember 2018.

– Jeg skal gjøre alt for å bli tatt i betraktning der, avsluttet 27-åringen.

