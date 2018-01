Southamptons styreformann: – Van Djik-sagaen skapte en negativ atmosfære

NTB Sport

Rent økonomisk kan klubben fra den engelske sørkysten si seg fornøyd med at overgangen ble utsatt et halvt år. Liverpool fikk nylig sin mann til slutt, men måtte punge ut hele 800 millioner kroner.

Sportslig har Southampton derimot lidd som følge av van Djik-sagaen. Det sier styreformann Ralph Kreuger i et intervju med BBC.

– Følelsesmessig kastet saken oss ut av balanse, og det var en stor risiko å ta økonomisk. Det skaper et jordskjelv når en klubb tar en slik prinsipiell avgjørelse.

Turbulent

Foran sesongen leverte van Djik inn en overgangssøknad i håp om å presse Southampton til et salg. Det nektet klubben å gå med på etter at den hadde rapportert Liverpool inn til Premier League for å kontakte nederlenderen uten godkjennelse.

Liverpool ble tvunget til å unnskylde seg offentlig, men rødtrøyene mistet ikke interessen for van Djik av den grunn.

26-åringen fikk ingen lykkelig avslutning på sørkysten. Han ble ofte benket eller utelatt fra troppen av Southampton-manager Mauricio Pellegrino.

Tror på en opptur

Kreuger er nå glad for at problemet er ute av verden. Han er sikker på at klubben vil få et løft etter en skuffende sesong hittil. Southampton er for tiden innblandet i nedrykksstriden.

– Det var en mørk sky, og vi lot en del negativitet gå utover et sårbart klubbmiljø. Vi er overbevist om at vi kan klatre oppover tabellen med de spillerne vi har. Vi er en klubb som tenker langsiktig. Den overgangen som akkurat er gjort, var slutten på en veldig vanskelig fase for oss, sier styreformannen.

