Sør-Korea vil diskutere OL-delegasjon med Nord-Korea

Ifølge nyhetsbyrået AP foreslår Sør-Korea å diskutere saken 9. januar, og samtalene skal holdes på «høyt nivå». Dermed følger Sør-Korea opp Nord-Koreas leder Kim Jong-uns nyttårstale der han ønsker et fredfylt OL i nabolandet.

– Nord-Koreas deltakelse er en god mulighet til å vise et samlet koreansk folk. Representanter for begge landene kan snart møtes for å diskutere mulighetene, sa den nordkoreanske lederen i talen.

Tirsdag ble det kjent at Sør-Korea ønsker å holde samtaler på høyt nivå med nabolandet.

– Vi håper Sør og Nord kan sitte ansikt til ansikt og diskutere deltakelse for en nordkoreansk delegasjon i vinterlekene i Pyeongchang, samt andre temaer av gjensidig interesse for å styrke de koreanske båndene, sier Sør-Koreas gjenforeningsminister på en pressekonferanse tirsdag.

Sør-Koreas president Moon Jae-in har uttalt at nordkoreansk deltakelse i vinter-OL vil sørge for lekenes sikkerhet.

OL i Pyeongchang i Sør-Korea ligger tett opptil grensen til Nord-Korea og arrangeres fra 9. til 25. februar.

