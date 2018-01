Gangnes rett på trening med hoppgutta

NTB Sport

Gangnes rakk knapt å sjekke inn på utøverhotellet før han ble med Johann Forfang og Daniel-André Tande på trening.

Flere av landslagshopperne, blant annet Robert Johansson og Andreas Stjernen, var bortom med en klem da de så lagkameraten i lobbyen på utøverhotellet. Gangnes sprudlet av ideer der han med noe redusert gange fulgte etter de norske hopperne.

– Det føles godt. Det er her jeg skulle vært uansett. Jeg skulle helst dratt med mer kolli enn én bag med klær. Jeg kastet krykkene i fjor og halter meg litt rundt. Ting går framover, sier Gangnes til NTB etter treningsrunden.

I fjor var altså på fredag. Onsdag er han for første gang på plass i en hoppbakke etter at han ødela korsbåndet i Midtstuen like før verdenscupstarten.

Høy stjerne

Kolbukameratene-hopperen er ute hele sesongen etter å ha røket korsbåndet for fjerde gang. Nå er han hentet inn i støtteapparatet til hopperne under hoppuka.

– Det er kjempehyggelig å ha Kenneth tilbake. Han har en høy stjerne både i norsk- og internasjonal hoppsport. Kenneth har et ekte engasjement for hoppsporten. Det er godt å se ham uten krykker, og vi håper dette skal gi de andre gutta et lite løft, sier sportssjef Clas Brede Bråthen til NTB.

– Når jeg sitter her i hoppuka, kribler det virkelig. Dette er det som virkelig er det «feite». Sesongen ble litt annerledes enn jeg har tenkt, sier Gangnes.

Ikke lenger konkurrent

Han skal blant annet bidra med analyse og gi lagkameratene gode og vennlige råd.

– Kenneth vet hva som skal til for å vinne hopprenn på øverste nivå. Det er en bonus for de andre gutta å kunne få tips fra en av sine egne, men som samtidig ikke er en konkurrent. For det er han jo normalt sett. Daniel er jo konkurrenten til de andre norske i en konkurranse, og Johann det samme. Kenneth er ikke konkurrent akkurat nå, bare en lagkamerat med et bankende hjerte for norsk hoppsport, sier Bråthen.

– Jeg ser nok mer det hele bildet enn mange andre. Jeg ser etter det enkle, og da ser du raskere småting som bør endres. Jeg kan nå fram mer med ferske referanser og en friskere feeling, påpeker Gangnes.

Ingen comebackbeslutning

Han har fått med seg hvordan lagkameratene Daniel-André Tande og Johann Forfang varierer mellom middels hopping og svev helt i toppklassen.

– Jeg skal komme med innspill om ting jeg tenker i enkelte situasjoner. Av og til kan det være godt å ha noen å sparre med. Jeg kan være en like god sparringspartner som de som er trenere, selv om de har en helt annen faglig kompetanse.

Kenneth Gangnes har slitt voldsomt med skader. Det er uklart om totningen kommer tilbake som hopper. Innspurten i hoppuka kan være første steg mot det flere tror blir en lang trenerkarriere for 28-åringen.

– Jeg har ikke tatt noen beslutning om jeg gjør comeback. Det blir spesielt å være tilbake i hoppbakken i morgen (onsdag). Jeg har svelget skuffelsen over at jeg ikke får være med i rennet, men ser fram til å møte vennene mine i hoppsporten, sier Gangnes.

Det gjenstår to renn av årets tysk-østerrikske hoppuke. Kamil Stoch leder sammenlagt, mens Anders Fannemel er det norske håpet i kampen om en plass på pallen.

(©NTB)