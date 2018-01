Dembélé endelig klar igjen

NTB Sport

Det opplyste Barcelona på sine nettsider tirsdag kveld. Legene i storklubben har friskmeldt 20-åringen fra lårskaden som har spolert en betydelig del av debutsesongen hans.

Dembélé kan være tilbake i Barcelona-troppen til torsdagens cupkamp mot Celta.

Katalanerne hentet franskmannen fra Borussia Dortmund for 105 millioner euro i fjor sommer. Det ble gjort like etter at Neymar forsvant til Paris Saint-Germain for mer enn det dobbelte av Dembélé-prisen.

Men det tok ikke lang tid før Barcelona måtte klare seg uten sin dyrekjøpte nysignering. 16. september pådro han seg en skade i låret i 2-1-seieren over Getafe. Tre dager senere ble Dembélé operert i Finland. Klubben opplyste da at han ville bli på sidelinjen i rundt fire måneder.

Nå er han klar igjen litt tidligere enn ventet.

Barcelona har greid seg utmerket uten unggutten. Ernesto Valverdes lag er fortsatt uten tap. I La Liga topper katalanerne ni poeng foran toer Atlético Madrid, mens det ble gruppeseier foran Juventus i mesterligaen.

