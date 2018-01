Smilet er tilbake hos Fannemel

NTB Sport

26-åringen var bare et stort smil på sletta i Olympiabakken i Garmisch-Partenkirchen etter tredjeplassen i nyttårshopprennet.

Rett før jul vant Fannemel et av rennene i sveitsiske Engelberg. Det var karrierens fjerde seier i verdenscupen.

Oppturen kommer etter en fæl sesong der den tidligere verdensrekordholderen bare ble nummer 26 i verdenscupen sammenlagt med fattige 213 poeng. Fannemel sto over flere renn i et desperat forsøk på å komme i VM-form.

– Det har ikke vært noen grunn til å gi opp. Det å hoppe kort og ikke få til det du gjør på trening, det gjør at du blir veldig lei i hoppbakken, men jeg har klart å snu alt på trening. Jeg elsker hopptrening. Det har aldri vært i tankene mine å gi opp, selv om det har vært mange dårlige renn de siste årene, sier Fannemel.

Kun hoppukas suverene lederduo Kamil Stoch og Richard Freitag var bedre.

– Folk sier jeg er fandenivoldsk i motgang. Jeg er lett antennelig. Jeg sier fort ifra om jeg ikke er fornøyd med ting, svarer Fannemel på NTBs spørsmål om hvordan han er når det butter.

Liten gutt

Hornindal-gutten suste av gårde som en nyttårsrakett mandag med svev på 132,5 og 136,5 meter.

– Det var jo en fantastisk start på året. Det er utrolig gøy å være på pallen i nyttårshopprennet. I tillegg er det karrierebeste for meg her i Garmisch, sier den 165 centimeter høye hopperen.

Han løp rundt på sletta i Garmisch-Partenkirchen og nærmest lettet fra bakken da han skulle opp på pallen etter årets første hopprenn.

– Du så ut som en liten gutt som har fått tidenes julepresang?

– Jeg er en liten gutt, og det er den beste julepresangen jeg kunne fått, smiler Fannemel.

– Jeg har bare hoppet bra i Innsbruck en gang, nå må vi vel få til noe der også, sier 26-åringen om fortsettelsen i hoppuka.

Han ligger på femteplass i sammendraget, men hele 37,6 poeng skiller opp til polske Kamil Stoch etter to av fire renn. Opp til pallen derimot er det derimot bare 5,3 poeng.

Stöckl nektet å gi opp

Landslagssjef Alexander Stöckl måtte se at både Johann André Forfang (9.-plass) og Daniel-André Tande (15.) skuffet i Garmisch-Partenkirchen. Suksesstreneren var svært beveget da han derimot fikk snakke om Fannemels opptur.

– Det er så moro, synes jeg, at du får betalt for så hardt arbeid over så lang tid. Anders kjemper hardest når han har det som tøffest. Og det får han betalt for her. Det er veldig godt å se, sier Stöckl.

– Var du i ferd med å gi han opp?

– Nei, jeg var ikke i ferd med å gi opp Fannemel, men jeg var skuffet over utviklingen hans. Men man gir bare ikke opp. Så lenge vi har utøvere som jobber så hardt som han gjør, som er så lidenskapelig, da er det ikke vanskelig for meg som trener å gi alt, sier Stöckl.

– Jeg har ikke gjort noe annet med Fannemel enn de andre hopperne, men har prøvd å gi ham et kompetanseløft for å optimalisere utstyr og teknikk. Du må aldri glemme at det er utøveren som gjør mest av jobben, fortsetter østerrikeren.

