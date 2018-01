Jansrud om Kollen-brølet: – Stolt og rørende følelse

NTB Sport

– Nesten skyter ingen mann av hesten, sier Jansrud til NTB etter å ha endt 0,10 sekunder bak Hirscher over to runder i den første utslagsrunden.

Verken han eller andre norske utøverne maktet å hevde seg i parallellslalåmrennet, men alle fikk kjent på Kollen-brølet i løpet av sine omganger.

– Man har hørt om det (Kollen-brølet) siden man var liten, men det har vært forbeholdt de største vinteridrettene i Norge. Det var en veldig stolt og rørende følelse å få kjenne litt på Kollen-brølet. Jeg håper vi får flere muligheter til det, sier Jansrud til NTB etter å ha blitt slått ut.

Røk ut storfavoritten

Han fikk kun kjørt to runder i anlegget på hjemmebane, og skulle gjerne slått ut storfavoritten Hirscher foran hjemmepublikummet

– Når man får lov til å kjøre på hjemmebane i Oslo, vil man gjerne slå ut Hirscher. At jeg ikke gjorde det er litt skuffende, men vi får prise oss lykkelig over at vi får lov til å være her, sier han.

Hirscher var en av de største favorittene før verdenscuprennet mandag, men både han og Henrik Kristoffersen røk ut før semifinalene.

Til slutt var det svenske André Myhrer som vant på herresiden, mens Mikaela Shiffrin innfridde favorittstempelet på kvinnesiden.

– En kjempearena

Den velkjente tåka lå over anlegget i Holmenkollen mandag. Sikten kunne vært langt bedre for rundt 7200 fremmøtte, men Kollen-tåka lettet litt etter hvert som utslagsrundene kom i gang. Jansrud skryter stort av løypa, som gikk fra VM-haugen og ned i unnarennet i Holmenkollen-bakken.

– Dette er en kjempearena for oss å kjøre på. Det å kunne kjøre ned i gryta i Holmenkollen finnes det ikke maken til, sier Jansrud.

32-åringen har vist god form før verdenscuprennet i Holmenkollen, sist med en tredjeplass i superkombinasjonen i Bormio. Nå venter store klassikerrenn i Kitzbühel og Wengen, og for Jansrud, som er ihuga Liverpool-supporter, er det vel så viktig at en viss egyptisk stjernespiller holder seg skadefri.

– Det er greit å være ti hundredeler bak Hirscher i parallellslalåm her, så lenge kneet til Mohamed Salah holder, sier han med et glimt i øyet.

