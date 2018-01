Henriksen og Hull i nedrykksfare

NTB Sport

Etter å ha blitt plassert på benken i de tre siste seriekampene var Henriksen igjen tilbake i startoppstillingen til Hull mot Bolton mandag.

Den norske landslagsspilleren klarte imidlertid ikke sette sitt preg på kampen og ble byttet ut etter 79 minutter. Åtte minutter tidligere pådro midtbanespilleren seg et gult kort.

Hull spilte sin femte strake kamp uten seier. Etter to uavgjortkamper for Hull ble det et tap da Gary Madine ble matchvinner for Bolton med en scoring etter 20 minutter.

Adama Diomande var ubenyttet reserve for Hull.

På tabellen faller Hull til siste sikre plass. Kun målforskjell skiller ned til Burton under streken. Burton vant 3-0 mot Sheffield Wednesday mandag.

Alexander Tettey spilte hele kampen da Norwich vant 2-1 mot Millwall. James Maddison scoret det avgjørende målet på stillingen 1-1 etter 77 minutter. Millwall tok ledelsen ved Steve Morison, men Tom Trybull utlignet.

Øvrige resultater mandag: Derby – Sheffield United 1-1, Leeds – Nottingham Forest 0-0, Preston – Middlesbrough 2-3, Queens Park Rangers – Cardiff 2-1, Sunderland – Barnsley 0-1, Aston Villa – Bristol City 5-0.

