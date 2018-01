Dyrhaug: – Skulle gjerne hatt Petter her

NTB Sport

Dyrhaug er i jevnlig kontakt med Northug. Han føler ikke noe ekstra press fra omgivelsene om å prestere selv om det blir mye snakk og skriverier om utøveren som ikke er i troppen.

– Nei, jeg må tenke på meg selv. Jeg skulle gjerne ha hatt Petter her. Det er synd at vi ikke har én plass til som vi har hatt i de siste årene.

– Menigmann i Norge har mange meninger om dere på sosiale medier når dere ikke lykkes helt?

– Ja, sånn vil det alltid være. Vi skal være glad for at det er et slikt engasjement i Norge. Det ser jeg ikke på som noe problem i det hele tatt. Jeg skulle ønsket at Petter hadde vært her sammen med oss, og at vi hadde hatt den ekstra plassen som vi hadde sett for oss før sesongen startet, sa Dyrhaug etter søndagens klassiskløp.

Positiv

30-åringen fra Tydal i Sør-Trøndelag var langt unna en finaleplass under lørdagens sprint, men gikk et langt bedre klassiskløp og endte på 16.-plass med 49,9 sekunder opp til vinneren Dario Cologna.

Før mandagens løp er han på 21.-plass i sammendraget

– Jeg må ta med det positive, og det er at jeg ikke hadde noe vondt og at jeg kunne gjøre et brukbart løp. Jeg ser også at det ikke er mer enn halvminuttet opp til pallen, og det er ikke dårlig for en rusten kropp som trenger å gå skirenn. Jeg mangler den punchen på egen hånd som jeg hadde på mitt beste i fjor.

Framgang er framgang, og en skal ikke glemme at Dyrhaug tok bronse på 15-kilometeren i klassisk under VM i Lahti sist vinter.

– Jeg skulle aller helst ha vært med og kjempet om pallen, men jeg ser at ting går framover og at pilen peker riktig vei. Da tror jeg at jeg skal gå fortere og fortere utover i touren.

Butikktrøbbel

– Nå føler jeg at jeg er i gang igjen og at jeg kan gå brukbare skirenn. Jeg hadde en måned der jeg ble verre av å gå på tur-retur på butikken, og det er ikke noe særlig når du bor 300 meter unna butikken og er skiløper, konkluderte Dyrhaug.

Det er ikke vanskelig å være enig med ham i den oppsummeringen.

– Når jeg begynner å gå skirenn igjen, så håper jeg at formen kommer. Dette minner meg litt om fjoråret. Da var jeg også skadd før jul, og så begynte det å løsne under Tour de Ski, og så hadde jeg en veldig god etterjulsvinter. Jeg satser på en reprise.

Niklas Dyrhaug har fullført fem av de seks tourene han har vært med i til nå. I år håper han å fullføre sin sjette.

