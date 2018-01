Østerriksk hoppkrise – forundret Stöckl garanterer at han blir i Norge

NTB Sport

Østerrikeren har hatt stor suksess som norsk landslagssjef siden 2011. Han har vært ønsket i hjemlandet tidligere, men forholdt seg lojalt til kontrakten med Norges Skiforbund.

Etter at Stefan Kraft ikke kom med til 2. omgang i nyttårshopprennet i Garmisch-Partenkirchen og beste østerriker ble nummer 19 (Gregor Schlierenzauer) er østerriksk skihopping på bunn foran rennet i Innsbruck.

– Det er trist å se på. Jeg er usikker på som skjer, men hele laget har mistet selvtilliten. Kraft begynte vel hoppuka greit og de har hatt noen gode resultater før hoppuka, men her raknet alt på en ganske rar måte, sier Stöckl om hjemlandets prestasjon i Olympiabakken.

– Stefan Kraft kom ikke med til 2. omgang. Det er lenge siden. Det er en av de største overraskelsene jeg har vært med på. Det var helt uventet. Før sesongen var vi redd for at en tre-fire østerrikerne skulle være de vanskeligste motstanderne sammen med Tyskland og Polen.

Kontrakt til etter 2022-OL

– Hva tenker du om Heinz Kuttins posisjon?

– Det dukker opp en del spørsmål, det gjør det, sier Stöckl.

– Hva sier du dersom de ringer og sier tiden er inne for at du kommer hjem?

– Da sier jeg at det er det ikke, for jeg har kontrakt til 2022 med Norge.

– Men du kan kjøpes ut?

– Nei, jeg har en kontrakt. Det skjer ikke, forsikrer Stöckl.

– Kan du garantere for at du forblir norsk landslagssjef?

– Jeg kan garantene for at jeg blir. Jeg bryter ikke kontrakten med Norge, lover landslagssjefen.

Han peker på at «tekniske ting ikke stemmer» hos østerrikerne, men at det er vanskelig fra utsiden å se om hjemlandet henger med på utstyrssiden.

– Veldig glad i Alex

Anders Fannemel hoppet til tredjeplass i Garmisch-Partenkirchen mandag, bare slått av Kamil Stoch og Richard Freitag.

– Østerrikerne viste svakhetstegn i kvaliken, men jeg trodde de skulle ta seg sammen til rennet, sier en overrasket Fannemel.

Han gleder seg over lovnadene fra Stöckl.

– Det er veldig godt å høre. Vi er blitt veldig glad i Alex. Han har bygget et veldig bra team. Det er de som gjør at jeg kan stå her og smile i dag, sier Hornindal-hopperen.

– Hva om han får lyst til å trene hjemlandet sitt?

– Det kan hende at han en dag vil flytte hjem igjen, men vi får gjøre alt for at Norge blir det nye hjemlandet hans. Alex skal ingen steder, sier den tidligere verdensrekordholderen.

Lamslått NRK-ekspert

NRKs hoppekspert Johan Remen Evensen har vanskelig for å forstå Østerrikes nedtur.

– Det var en kjempebombe at Kraft ikke kom til finaleomgangen. Østerrike er ordentlige nede for telling. Det er nok ingen god stemning på vei hjem til Innsbruck. Det er krise og det kommer til å merkes når vi skal til heksegryta i Bergiselbakken. Østerrikerne pleier å heie på sine egne og nå har de ingen som kjemper om seieren.

– Det virker kaotisk det opplegget de holder på med der. Det har ikke vært sånn noen gang som jeg har vært med. Det må være en av de dårligste hoppukene for Østerrike noen gang. Det er helt natta, sier den tidligere storhopperen til NTB.

