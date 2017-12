Weng vil fortest mulig bort fra Sveits

NTB Sport

Til tross for mistrivselen i Sveits under de første Tour de Ski-dagene, så gikk hun inn til en pen 2.-plass under søndagens 10 kilometer klassisk. Opp til vinneren Ingvild Flugstad Østberg var det 25,7 sekunder.

Før mandagens jaktstart i fri teknikk er det 32,8 sekunder opp til landslagsvenninnen.

– Det har jeg ikke tenkt på. Det er en ny dag og nye muligheter. Jeg gleder meg bare til å komme bort fra dette stedet og ned til lavlandet. Jeg fikk gode sekunderinger, og jeg tenker at det er like fælt for alle. Å stå utforkjøringer i dag var ikke noe gøy. Jeg hadde ikke kontroll. Jeg tror at jeg blir reddet av at jeg gikk med duathlonsko.

Weng sier rett ut at hun ikke likte seg noe særlig. Hun synes at utforkjøringene var skumle.

– Jeg synes ikke det var noe særlig gøy. Jeg sto på start og skalv. Jeg synes ikke det var noe gøy, men så gikk det bra og da ble det gøy allikevel. For min del skulle jeg bare ha kommet meg fortest mulig av gårde til Oberstdorf. Jeg håper at det blir annerledes løyper enn dette, sa Weng.

– Gruet du deg litt for å sette utfor?

– Det var ikke sånn at jeg tok noen ekstra tak for å få større fart. Det var ikke det, nei.

Weng må finne seg i å gå jaktstarten før det blir Oberstdorf på henne. Der venter det først en klassisk sprint på onsdag.

