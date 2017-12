Stöckl rett i krisesamtaler med Tande

NTB Sport

Tande skuffet stort i Oberstdorf og ligger allerede 42 poeng bak hoppukeleder Kamil Stoch. Heller ikke i søndagens kvalifisering i Garmisch-Partenkirchen stemte det for Kongsberg-hopperen.

125,5 meter holdt bare til en tynn 23.-plass. Lite tydet på at lysluggen klarer å forsvarere seieren i nyttårshopprennet fra i fjor.

– Vi må ta en lengre prat med Daniel om teknikken og det han gjør. Det indre og ytre bildet stemmer ikke, sier en betenkt Stöckl til NTB.

Spesialtrening

Østerrikeren avviser at det er fortvilelse å spore i hopplandslaget etter Tandes formsvikt, men innrømmer at de må ta grep.

– Han prøver på noe, men får det ikke til. Den følelsen han sitter med fungerer ikke for øyeblikket. Da må vi justere det indre bildet med det ytre. Vi skal se på analyse fra fjorårets hoppuke og sammenligne det med det han gjør nå. Vi må finne de samme nøklene som han brukte for å gjennomføre teknikken da han vant her i fjor, sier Stöckl.

Tidlig 1. nyttårsdag blir Tande sendt på spesialtrening.

– Det blir flere imitasjoner foran rennet i morgen enn vi hadde planlagt, innrømmer landslagssjefen.

– Det er trist å se på Daniel i bakken, men det er ikke fortvilende. Det er bare slik hoppsporten er. Det går fort, plutselig er du ute av gamet, sier Stöckl.

Energiløs

Tande forsøker å holde motet oppe, men innrømmer at alt blir «for styrt», som han selv kaller det.

– Nærme, men ikke helt. Jeg må lære meg å slippe kontrollen på det jeg holder på med. Det blir for styrt i satsbevegelsen, og jeg får ikke lagt igjen noe energi i hoppet, sier Tande.

– Hvordan har du det akkurat nå?

– Jeg har det helt fint. Jeg føler ikke det butter veldig. Det har vært litt dårlig hopping de siste dagene, men det kommer, lover KIF-gutten.

– Jeg føler jeg har hatt kontroll på situasjonen, men jeg har kanskje begynt å kontrollere for mye og styrer ting jeg gjør altfor mye. Da blir det ikke frihet og rytme, og da blir det heller ikke energi og lengder av det. Jeg skal slippe tøylene og banke til i nyttårshopprennet, sier 23-åringen.

Tviler på seier

Han har liten tro på at han klarer å forsvarere seieren i hoppverdenscupens viktigste enkeltrenn.

– Jeg må plutselig gjøre mine to beste hopp i hele vinter. Jeg må gjøre noe drastisk, sier Tande.

Hoppsjef Clas Brede Bråthen har følgende forklaring på Tandes plutselige motgang.

– Han må ha mer energi på kulspissen enn han har nå. Da får han brukt de ekstreme egenskapene han har fra kulen og ned, men han er mye nærmere en seier enn dagen før han vant sitt første verdenscuprenn. Daniel er ikke så langt unna som resultatlisten kan tyde på, sier Bråthen.

