Skademareritt for City da seiersrekken røk

NTB Sport

Nyttårsaften bød på en høydramatisk tidligkamp fra Premier League. City hadde drøssevis av sjanser til å ta sin 19. strake ligaseier, men det ville seg ikke på Selhurst Park.

På overtid var serielederen en straffebom unna sesongens første serietap. Wilfried Zaha skaffet straffen etter en duell med Raheem Sterling, men Luka Milivojevic skjøt forsøket midt i mål. Ederson la igjen beinet og reddet.

Overtidsdramaet stoppet ikke der. City kontret umiddelbart, men innbytter Jason Puncheon stoppet Kevin De Bruyne med en grusom takling. Begge to ble liggende nede på gresset i store smerter og måtte byttes ut.

De Bruyne ble båret av banen med en skinne på beinet. Belgieren har vært Citys beste spiller i lang tid, og han vil være et stort tap for de lyseblå om skaden er alvorlig.

– Vi må vente til mandag for å se hva som skjedde med ham. Forhåpentligvis var det bare et spark over beinet, men kanskje blir han ikke klar til Watford-kampen (spilles tirsdag), sa City-manager Pep Guardiola.

Tidligere i kampen måtte Gabriel Jesus ut med en kneskade.

Dominerte

City hadde muligheten til å avslutte 2017 med å tangere Bayern Münchens seiersrekord for de fem store ligaene. Det sto ikke på sjansene søndag.

Særlig i annen omgang var City tidvis svært dominerende og pepret Palace-keeper Wayne Hennessey med avslutninger. I tur og orden kom Ilkay Gündogan, Sergio Agüero og Leroy Sané til enorme muligheter.

Crystal Palace var heller ikke ufarlig. Foruten om straffen på overtid burde Andros Townsend ha gitt vertene ledelsen etter 78 minutter. Han hadde bare å bredside ballen i nettet, men valgte å gå for kraft og satte kula langt utenfor.

Før pause lugget det mye for Citys stjernegalleri. Palace var god på å stresse gjestene og nektet dem å få rytme i spillet.

Mange skader

Kampen startet og sluttet med ekle skadeepisoder. Etter ti minutter gikk Gabriel Jesus nærmest ut i spagaten etter en duell med Townsend. Brasilianeren fikk en smell i kneet og hadde tydelig smerter. Jesus fortsatte å spille, men midtveis i omgangen var det stopp.

20-åringen haltet gråtende av banen. Han ble erstattet av Sergio Agüero, som få minutter senere skjøt ballen i stolpen via en motspiller.

På årets siste dag hadde også Palace sin dose uflaks. Før 20 minutter var spilt måtte kaptein Scott Dann fraktes av banen på båre. Midtstopperen landet forkjært etter et sammenstøt med De Bruyne. Det så ut som han fikk en ordentlig trøkk i kneet.

Så kom den stygge situasjonen mellom Puncheon og De Bruyne. Førstnevnte skulle hatt et soleklart rødt kort for taklingen.

Etter 21 runder topper City tabellen med 59 poeng. Søndagens poengtap var lagets første siden august. Det skiller 14 poeng ned til ligatoer Chelsea.

Palace ligger rett over nedrykksstreken ett poeng foran West Ham.

(©NTB)