Seieren glapp i Wengers rekordkamp

Det ble høydramatisk på The Hawthorns i årets siste Premier League-kamp. Lenge så det hele ut til å ende målløst, men i det 83. minutt fikk Arsenal hull på WBA-forsvaret. Alexis Sánchez' frispark gikk i nettmaskene etter å ha vært innom James McClean.

Det ble kreditert som et selvmål. Sánchez' skudd hadde nemlig ikke retning mot mål.

Da trodde nok Arsène Wenger at han fikk seieren han håpet på i det som var hans 811. Premier League-kamp. Med det slettet han rekorden til Manchester Uniteds legendariske manager Alex Ferguson, som stoppet på 810 PL-kamper i 2013. Det skjedde for øvrig også mot WBA.

Men borteseier ble det ikke for Wenger og Arsenal. To minutter før ordinær tid dømte Mike Dean en høyst tvilsom straffe til West Bromwich. En ball fra tidligere Arsenal-spiller Kieran Gibbs traff Calum Chambers i hånden. Sistnevnte hadde armen så godt som inntil kroppen.

Arsenal-spillerne, og ikke minst Wenger, var fly forbannet over avgjørelsen. Fra ellevemeteren var Jay Rodriguez sikker og ordnet 1-1.

Slakter dommerstanden

Etter kampen tok Wenger et oppgjør med den engelske dommerstanden, som han mener ikke er profesjonell nok.

– Hva kan du gjøre? Snakke, snakke og snakke, men det endrer ingenting. Premier League har et problem når det gjelder kampoppsett og dommerne. Jeg har prøvd hardt å hjelpe dommerne med å bli profesjonelle. Nivået på dommerne går dessverre ikke opp, sa Wenger.

Arsenal-manageren mener det er på høy tid å få innført videodømming i engelsk fotball.

– Jeg vet ikke hvorfor vi venter med å innføre det i verdens beste liga. Andre ligaer bruker det allerede.

Med uavgjortresultatet fortsatte Arsenals svake bortestatistikk. London-laget har kun vunnet 3 av 11 seriekamper på fremmed gress denne sesongen. De øvrige kampene har endt med fire uavgjort og fire tap. Wenger menn ligger på femteplass med sine 38 poeng.

WBA venter fortsatt på sin første seier siden august. Alan Pardews lag ligger nest sist på tabellen med 16 poeng.

Ingen Özil

Arsenals beste periode i kampen kom etter rundt en times spill. I løpet av et par minutter markerte Alexandre Lacazette seg med to store sjanser. Den første kom etter godt kombinasjonsspill, men avslutningen ble stoppet etter en beinparade WBA-keeper Ben Foster.

Deretter gikk Lacazette på et smart løp i boksen. Sánchez sendte av gårde en stikker, men den franske spissen klarte ikke å sette ballen innenfor stengene. Der ville Foster vært sjanseløs om Lacazette hadde styrt avslutningen på mål.

Arsenal hadde som ventet klart mest ballinnehav, men slet i lange perioder med å skape sjanser. Det ble mye ufarlig balltrilling, og WBA lyktes godt med å trekke ned tempoet.

Hjemmelaget fikk også en fin start på kampen med flere nesten-sjanser, men Arsenal-keeper Petr Cech var aldri ordentlig truet.

Mesut Özil var ikke å finne i Arsenals kamptropp på årets siste dag. Tyskeren sliter med et vondt kne. Ifølge Wenger er det en liten sjanse for at Özil blir klar til onsdagens ligakamp hjemme mot Chelsea.

