Bare forholdene kan stoppe Forfang

TSK-hopperen var høyt oppe etter kvalikseieren foran nyttårshopprennet i Garmisch-Partenkirchen. Endelig var forholdene på Forfangs side etter åpningsnedturen i Oberstdorf.

– Det var steinartig, gliste Forfang etter å ha parkert alle i kvalifiseringen til det andre rennet i den tysk-østerrikske hoppuka.

Han er 24,4 poeng bak ledende Kamil Stoch etter et ublidt møte med værgudene i lørdagens åpningsrenn.

– Jeg synes egentlig ikke det er så langt opp, det er så tidlig i hoppuka. Det er mye som skal skje. Hopper man dritgodt i alle hopp, får man plutselig muligheten til å stikke av innimellom, sa Forfang.

– Når du vinner kvaliken, kan jeg også vinne nyttårshopprennet, men flere stepper nok opp. Det blir ikke lett, men muligheten er der, absolutt, sier Tromsø-gutten.

Skal spare krefter på årets siste kveld

Med 140,5 meter hadde han kvalifiserings lengste hopp. Han var 11,3 poeng bedre enn nevnte Stoch og viste at ingen skal føle seg trygge.

– Det kan se tungt ut når man får en start som jeg har fått, men jeg er i en veldig flytsone og muligheten kan by seg. De andre, også Stoch og Richard Freitag, kan være uheldige med forholdene.

Forfang kom til hoppuka i rusten forfatning etter influensa i jula. Et fall i Engelberg for et par helger siden ga også stiv nakke og et vondt kne.

– Hoppingen min flyter bra om dagen. Jeg er riktignok stiv og øm i lårene etter at jeg tok en treningsøkt mens jeg var syk. Jeg må hvile ut beina, så jeg ikke får syre bare av å gå opp trappa på hotellet. Da er vi der. Det er bare forholdene som kan sette meg tilbake, og det er betryggende og gir selvtillit, sa 22-åringen.

– Det blir rett i seng både før og etter rakettene. Jeg skal få med meg overgangen til et nytt år, men skal samle krefter gjennom kvelden, sa Forfang.

Slipper unna prat om teknikk

Landslagssjef Alexander Stöckl er så fornøyd med det TSK-hopperen gjør, at Forfang slipper unna alt av prat om teknikk og utstyr på årets siste kveld.

– Jeg skal gjøre minst mulig med ham. Det beste er å gi ham ro og fred. Jeg skal bare påpeke at arbeidsoppgavene fungerer bra og understreke at han ikke skal gjøre noe som helst med det teknisk. Han skal få holde på i fred og ro, sa Stöckl.

– Han hadde tatt bra innpå om kvaliken telte i sammendraget?

– Hadde, hadde, hadde. Vi får ikke kjøpt noe med hadde, men det lover veldig bra. Det er en bekreftelse på at dersom forholdene er rettferdige og jevne, da er Forfang i toppen. Det er kun forholdene som kan stoppe ham. Det er betryggende for en landslagssjef, sa Stöckl.

Bråthen ber folk ta fram kalkulatoren

Hoppsjef Clas Brede Bråthen var oppgitt da mange avskrev de norske hoppukemulighetene etter åpningsrennet.

– Utgangspunktet er tungt etter Oberstdorf, men det viser seg at det er mulig. Daniel Tande ble nummer tre i fjor etter en dårlig åpning og et katastrofalt sistehopp i Bischofshofen. Da kan dere bare begynne å regne. Ta fram kalkulatoren, sa Bråthen.

Og Tande, som selv er ute av form, sa det slik:

– Jeg var 12, nesten 13 poeng, bak etter Oberstdorf og avga vel 54 poeng i Bischofshofen, men kom likevel på pallen. Gjør Johann alt riktig og noen feiler, er han plutselig der.

