Østberg usikker på om hun fullfører Tour de Ski

Det kan bli skrint med norske jenter som går opp alpinbakken Alpe Cermis i Val di Fiemme neste søndag.

Østberg ble nummer fire sammenlagt i Tour de Ski sist år. Året før der igjen ble det 2.-plass bak Therese Johaug. 27-åringen er en naturlig pallkandidat i år igjen. Ikke minst siden mange av de antatt beste ikke er på startstreken.

En småforbannet Østberg røk ut i semifinalen og måtte nøye seg med 7.-plass under lørdagens åpningsetappe på sprinten i Lenzerheide.

Det var litt under pari etter at hun var best i prologen tidligere på dagen.

– Jeg følte meg sterk og at jeg kunne avansere der jeg skulle avansere. Jeg følte meg sterk i spurten også, men ned mot runding og mål så samlet deg seg, og det ble mye armer og bein og ut i løssnøen. Da var det ikke jeg den som løste det best. Da ble jeg forbannet på meg selv. Jeg følte meg bra, og det er da man blir ekstra forbannet, sa hun etterpå.

Rettferdig

Østberg er med i søndagens 10 kilometer klassisk, og hun går nok også mandagens 10 kilometer jaktstart i fri teknikk.

Hun ser fram mot fortsettelsen.

– Jeg gleder meg og tror det blir bra. Jeg håper det blir jevne og fine forhold og at det blir rettferdig for alle. Jeg håper at jeg fortsetter å føle meg bra slik at jeg kan gå godt teknisk.

– Går du hele touren?

– Det er litt tidlig å si om jeg går hele touren.

– Når tar du den avgjørelsen?

– Vi har snakket mye om ulike scenarioer gjennom hele forsesongen. Planen er å ta det litt løp for løp. Dere får spørre hver dag, og så får jeg svare hver dag.

Weng vil

Kanskje får vi se Østberg helt fram til siste etappe. Det får tiden vise. Uansett er sjansen større for at fjorårsvinner Heidi Weng blir med helt inn. Lørdag åpnet hun med 8.-plass på sprinten.

– Nå gjelder det å bli ferdig med de to dagene som kommer, slik at vi kan komme oss til Oberstdorf. Det gleder jeg meg til. Jeg har lyst til å gå hele touren, og så får vi se. Jeg satser på det, sa Weng.

