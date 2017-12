Østberg leder Tour de Ski etter knusende seier

NTB Sport

Gjøvik-jenta ledet ved alle mellomtider. Det var Østbergs andre verdenscupseier denne sesongen. Hun vant 10-kilometeren i fri teknikk i Davos før jul.

Der mange av konkurrentene fikk en tung dag i sporet i Lenzerheide, plukket Østberg stadig sekunder og bygget til slutt opp en suveren seiersmargin.

– Det var skikkelig artig å gå på gode sekunderinger i dag. Jeg var litt sur i går, og jeg liker ikke å være sur. Det er morsommere å være fornøyd, sa Østberg til TV 2 og viste til den noe skuffende 7.-plassen under lørdagens åpningsetappe på sprinten.

– I dag hadde jeg lyst til å gå fort. Det var veldig krevende å gå, men jeg løste det tydeligvis bra.

Tøft

Det var vanskelige forhold løypa søndag. Mange løpere falt underveis, mens enda flere var nær ved å gjøre det.

– Jeg trodde jeg skulle kjøre ut i hver eneste nedoverbakke. Jeg hater egentlig å bli filmet i nedoverbakke, for jeg blir så flau over meg selv. Jeg prøvde å stå godt på skiene og beholde roen, sa Østberg til TV 2.

Med triumfen tok hun over sammenlagtledelsen etter Laurien van der Graaff. Hun går dermed ut først på mandagens jaktstart. Avstanden er på 32,8 sekunder til Weng. I sitt første seiersintervju var ikke Østberg helt klar over at hun hadde inntatt teten i touren.

– Oi, det har ikke tenkt på ennå. Da kommer jeg til å starte først i morgen og vil bli jaktet på av mange rasker jenter. Det blir tøft, sa hun.

Overrasket seg selv

Heidi Weng sikret 2.-plassen med god margin. Den amerikanske treeren Sadie Bjornsen var 42,2 sekunder bak Østberg.

– Det er en kjempebra plassering. Utrolig moro. Underveis føltes det ikke ut som et løp som var godt nok for pallen, men så feil kan man ta, sa Weng til TV 2.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen på 11.-plass ble tredje best av de norske jentene. Hun var 1.14,9 minutter bak vinnertiden. Deretter fulgte Kathrine Harsem som nummer 17, mens Silje Øyre Slind tok 26.-plass.

Øvrige norske søndag: 27) Mari Eide, 32) Maiken Caspersen Falla, 33) Anne Kjersti Kalvå, 57) Tiril Udnes Weng.

Fullfører?

Det ligger i kortene at flere av de norske jentene kommer til å hoppe av Tour de Ski før den tøffe avslutningsetappen 7. januar. I en OL-sesong er det ikke sikkert at en gang Østberg, som ble nummer fire sammenlagt i fjor og toer året før der igjen, står løpet ut og går opp alpinbakken Alpe Cermis.

Weng har derimot uttalt at hun vil være med helt inn. Hun vant Tour de Ski forrige sesong.

Mandag ruller Tour de Ski videre. Da skal kvinnene begi seg ut på jaktstart over 10 kilometer i fri teknikk. Tirsdagen blir benyttet til å forflytte seg til tyske Oberstdorf.

