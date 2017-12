Salah fikk til slutt uttelling i Liverpools snuoperasjon

NTB Sport

Før pause så et frustrert Anfield-publikum at Liverpool sløste med sjansene. Leicester hadde tatt en tidlig ledelse ved Jamie Vardy, men vertene hadde nok muligheter til å være minst à jour etter første omgang.

Særlig Salah hadde to store bom alene med Leicester-keeper Kasper Schmeichel.

Men i det 52. minutt skulle egypteren få uttelling. Etter vakkert spill scoret han på en hælklakk fra Sadio Mané. Skuddet gikk under Schmeichel og i nettet.

Samme mann la på til 2-1 kvarteret før slutt. Denne gangen ble Salah spilt gjennom av James Milner, som også tok i bruk hælen for å sende ballen videre. Liverpools toppscorer hadde Leicester-kjempen Harry Maguire i ryggen, men klarte likevel å sette inn et pent seiersmål.

Salah står nå med 17 Premier League-mål. Han er kun én scoring bak Tottenham-stjernen Harry Kane.

– Det gir en veldig stor glede å vinne slike kamper som i dag. Dette var en perfekt dag å vinne en fotballkamp på. I dag var det virkelig perfekt, sa Liverpool-manager Jürgen Klopp.

– Da vi var et mål bak, reagerte vi på best mulig vis. Fansen var utrolige og vi trengte dem for å score to mål. Salah var fantastisk med driblinger og hans blikk. Jeg kan ikke be om mer fra ham, fortsatte Klopp.

Grov feil

Leicester fikk en pangåpning på Anfield. Etter bare tre minutter utnyttet gjestene en forferdelig glipp av Joel Matip. Liverpools kamerunske midtstopper bommet på en enkel pasning, og slikt straffer seg mot spillere som Riyad Mahrez og Jamie Vardy.

Mahrez fant lagkameraten med en ball langs bakken, og foran mål gjorde Vardy ingen feil. Engelskmannen har scoret sju av Leicesters ni siste mål mot Liverpool.

– Det var et godt forsøk. Gutta gjorde alt de kunne og kjempet til siste slutt, men det var ikke meningen at vi skulle vinne, sa Vardy etter kampen.

Matip kommer garantert til å gremmes over tabben før Vardys scoring. Den kom kanskje også på verst tenkelig tidspunkt for hans del. Rett over nyttår er rekordkjøpet Virgil van Dijk klar for å tre inn i Liverpool-forsvaret. Nederlenderen ble tidligere i uken hentet for 800 millioner kroner.

Liverpool burde hatt 1-1 etter åtte minutter, men Salah klarte på utrolig vis ikke å sette ballen i mål. Schmeichel var utspilt, men likevel skjøt han utenfor nærmeste stolpe.

På mesterligaplass

Etter en halvspilt første omgang var Salah igjen alene med Leicesters danske sisteskanse. Schmeichel kom ut i et forsøk på å avverge, men Liverpool-stjernen lobbet ballen elegant over ham. Dessverre for Salah dalte ballen ned like til side for stolpen.

Liverpool har hatt en god jul. På Boxing Day ble Swansea knust 5-0, mens det ble 3-3 i en ellevill kamp borte mot Arsenal lille julaften. Klopps lag ligger på fjerdeplass med sine 41 poeng. De fire beste lagene tar seg til mesterligaen neste sesong.

Leicester ligger på 8.-plass med 27 poeng. «Revene» er uten seier på sine fire siste ligakamper.

(©NTB)