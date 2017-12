King måtte bytte med skade: – Ute et par uker

NTB Sport

Den norske landslagsspissen pådro seg en muskelskade på baksiden av låret mot Liverpool for knapt to uker siden, og manager Eddie Howe innrømmet at det spøkte for juleprogrammet.

Men King kom tilbake. Han noterte seg for en målgivende pasning i returen 2. juledag mot West Ham, og fulgte samme oppskrift lørdag. Nordmannen gjorde en god jobb da han fant Ryan Fraser alene i feltet, og skotten sendte Bournemouth i føringen mot Everton etter 33 minutter.

Seks minutter senere måtte imidlertid King forlate banen.

– Det var en seier med en bismak ettersom Joshua King fikk en hamstringskade. Han er ute i minst et par uker. Det kan endre vår overgangsstrategi, sa Eddie Howe.

Bort fra sumpen

I spissens fravær utlignet Idrissa Gana til 1-1 for Everton like før timen spilt.

Fra benken fikk King se Fraser bli den store helten da han puttet ballen i mål to minutter før slutt. Bournemouth klatrer med det over nedrykksstreken igjen. To poeng skiller ned til West Ham på 18.-plass.

– Det var en fantastisk kamp. Vi viste enorm karakter. Jeg synes vi var gode i dag. Vi ga dem et mål, men vi gravde dypt, sa Howe.

Everton befinner seg på 9.-plass. De blå har vært i svært god form i det siste etter en tung start på sesongen, men lørdag kom det første tapet under Sam Allardyces ledelse.

Carvalhal startet med seier

Carlos Carvalhal fikk en drømmestart som Swansea-sjef da waliserne snudde til 2-1 mot Watford lørdag. André Carrillo så ut til å bli helten for hjemmelaget på Vicarage Road, men bortelaget startet opphentingen sent i andre omgang.

Først utlignet Jordan Ayew til 1-1 i det 83. minutt, mens Luciano Narsingh scoret på en retur minuttet før slutt.

Swansea klatret bort fra jumboplass med 16 poeng. To poeng skiller opp til sikker plass.

Newcastle – Brighton og Huddersfield – Burnley endte begge 0-0.

