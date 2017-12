Ingen seier i Donnarummas jubileumskamp

NTB Sport

Allerede i en alder av 18 år rundet Donnarumma lørdag tresifret antall kamper (87 av dem i ligaen) for storklubben fra Milano. Men han fikk ingen trepoenger å glede seg over i jubileet.

I det 71. minutt ordnet Giovanni Simeone 1-0 for Fiorentina. 22-åringen er sønn av Atlético Madrid-trener Diego Simeone. Milan svarte nærmest umiddelbart da Hakan Çalhanoglu utlignet til 1-1 bare tre minutter senere.

Donnarumma måtte for øvrig gjøre flere viktige redninger i oppgjøret.

Milan har hanglet fælt de siste sesongene. Sommerens kjøpefest har ikke bedret på situasjonen. Etter 19 kamper ligger laget helt nede på 11.-plass med 25 poeng før resten av helgens runde spilles.

Det var første gang denne sesongen at Milan klarte å plukke med seg poeng etter å ha havnet under.

Rafik Zekhnini var ikke i troppen til Fiorentina lørdag. Firenze-klubben har to poeng mer enn Milan.

Roma skuffet

Lille nyttårsaften ble ingen god dag for Roma. Tabellfireren skuffet med 1-1 hjemme mot Sassuolo. Lorenzo Pellegrini ga hovedstadslaget ledelsen da han scoret mot gamleklubben etter en halvtime, men Sassuolo slo tilbake ved Simone Missiroli tolv minutter før slutt.

Roma har kun to seirer på sine seks siste Serie A-kamper. Rett før jul ble det et knepent tap borte mot tittelforsvarer Juventus.

– Vi var slitne og gjorde altfor mange feil i annen omgang. Vi kunne avgjort kampen, men vi hadde ikke nok styrke igjen. Dette var en kamp vi helst burde ha vunnet, sa Roma-trener Eusebio Di Francesco.

Tok sin første trepoenger

På årets nest siste dag skrev Benevento Serie A-historie. Med 1-0 over Chievoverona tok klubben sin aller første seier på øverste nivå i italiensk fotball. Massimo Coda ble matchvinner.

Benevento ligger håpløst til nederst på tabellen. Før lørdagens seier hadde laget kun plukket ett poeng på 18 kamper. Det skjedde i en dramatisk 2-2-kamp mot Milan tidligere i måneden. Med fire poeng totalt skal det et lite mirakel til for at den lille klubben skal berge plassen, men lørdag var i det minste gleden stor.

– Det var en viktig seier, for det ville ikke vært enkelt for meg å gå tilbake på jobb tirsdag for å motivere 25 spillere om vi ikke hadde vunnet, sa Benevento-trener Roberto De Zerbi.

Napoli topper tabellen med 48 poeng. Med seier i lørdagens kveldskamp vil Juventus igjen bare være ett poeng bak. Torino-laget er storfavoritt i bortemøtet med nedrykkstruede Hellas Verona.

