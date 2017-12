Forfang med kjempehopp i kvalifiseringen

NTB Sport

Forfang hoppet lengst av samtlige i den tyske byen, men måtte se fire andre foran seg på resultatlista, mye som følge av manglende nedslag.

Tyske Richard Freitag hoppet sist og leverte på hjemmebane. Han vant kvalifiseringen med 148,1 poeng etter et hopp på 130,5 meter. Junshiro Kobayashi fulgte seks poeng etter, mens Stefan Kraft fikk 141,9 poeng på tredjeplass.

Forfang fikk 141,7 poeng for sitt kjempehopp.

– Det kjentes ut som et fint skihopp. Jeg fløy veldig bra nedover og fikk litt hjelp i siste del av svevet. Men jeg må bli bedre på nedslag, for å gå inn på tredjeplass etter et hopp på 140 meter skal ikke gå an, sa han til NRK etter sitt hopp.

Alle de norske hopperne kvalifiserte seg greit fredag.

Robert Johansson, med et hopp på 126 meter, endte på 15.-plass med 131,3 poeng, mens Daniel André Tande, Anders Fannemel og Halvor Egner Granerud la seg som perler på en snor på henholdsvis 20.- og 21.-plass. De to sistnevnte endte på lik poengsum og delte 21.-plassen.

Andreas Stjernen endte på 31.-plass etter et hopp på 120,5 meter.

1. ordinære renn i den tysk-østerrikske hoppuka er lørdag.

