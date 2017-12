Zuccarellos straffe avgjørende for Rangers

NTB Sport

Zuccarello var iskald da han satte Rangers' første forsøk etter at kampen gikk til straffer. New York-laget vant 2-0 og fikk dermed med seg to poeng etter at ingen av lagene maktet å score i ordinær spilletid.

Zuccarello ventet lenge med å skyte før han rundet keeper Philipp Grubauer og avsluttet med et backhandskudd.

Fintet ut keeperen

– Jeg prøvde bare å være tålmodig der og vente ham ut. Det gikk, det, sier Zuccarello til NTB.

Straffescoringen var hans 22. i karrieren på 43 forsøk. 30-åringen har på mange av sine siste straffeforsøk forsøkt å overliste keeperen med et kjapt skudd. Derfor bestemte han seg for å finte ut Grubauer for å framstå mer uforutsigbar.

– Jeg vet at mange keepere ser på video, så jeg prøver å gjøre ting litt annerledes og mikse det litt, sier Zuccarello.

Grubauer, som hadde 37 redninger etter tre perioder pluss spilleforlengelse, lot seg lure.

– Han bet på den første skuddfinten, så det var bare å putte den inn, fortsetter nordmannen.

Julefri

Nattens kamp var Rangers' første etter at NHL tok en kort juleferie. Zuccarello sier det var godt for klubben å komme tilbake på rett kjøl etter to sure tap rett før jul. Spesielt i tredje periode viste hjemmelaget svært lovende takter med hele 18 skudd på mål.

– Vi tapte to rett før pausen, så det var godt å få denne. Jeg synes vi burde vunnet etter ordinær tid, men det er greit at de får et ekstra poeng, sier Zuccarello.

Det kunne fort blitt en målrik kamp hvis det ikke hadde vært for to andrekeepere i Grubauer og Ondrej Pavelec som storspilte. Til sammen vartet de opp med 67 redninger.

– Capitals hadde noen sjanser. Det var to gode keepere, men jeg føler at vi var det beste laget, sier Zuccarello.

Rangers spiller sin neste kamp natt til lørdag norsk tid på bortebane mot Detroit Red Wings. 1. nyttårsdag er det duket for utendørskamp mellom Rangers og Buffalo Sabres i NHLs årlige «Winter Classic».

