Svindal små hundredeler unna Bormio-triumf: – Leit, men sånn er gamet

Svindal hadde kjørt inn til en knallsterk ledertid, 0,13 hundredeler foran Kjetil Jansrud, da Paris satte utfor torsdag ettermiddag. Italieneren lå hele veien rundt Svindals tid til passeringene og var fattige fire hundredels sekund foran nordmannen i mål.

Dermed ble det annenplass for Svindal, som gjorde comeback etter en alvorlig kneskade så sent som i slutten av november. Siden den gang har han kommet på seierspallen i alle de fire første utforrennene i verdenscupen, og han vant de to siste før Bormio-rennet.

– Det er leit å bli slått med fire hundredeler, men slikt går begge veier. Det er små marginer som skiller. Slik er gamet, sa Svindal til NTB.

– Fire strake pallplasser i utfor. Hva sier det om formen?

– At den er stabil i alle fall. Det ser veldig bra ut. Jeg er oppe der og kjemper, og i dag var jeg bare marginer unna seier. For noen år siden var det enda villere her da jeg ble slått med ett hundredel og endte på tredjeplass.

Kjørte rent

Svindal tenker tilbake på Bormio-utforen i 2012. Da tok Hannes Reichelt og Dominik Paris en delt seier. Det var for øvrig første gang nordmannen var på utforpallen i den italienske skimetropolen. Året etter suste han ned til seier.

Veteranen var fornøyd med torsdagens kjøring.

– Jeg prøvde å gi gass, og jeg kjørte rent. Det er alltid småting man kan gjøre bedre, men slik er det for alle, sa Svindal.

Ingen alpinister maktet å nærme seg tettrioen etter Paris' kanonrenn, og dermed endte Kjetil Jansrud på tredjeplass. Han leverte også et godt renn i en løype der han tradisjonelt ikke har levert toppresultater.

Superfornøyd

Torsdagens tredjeplass sikret han en tur på Bormio-pallen for aller første gang. Jansrud ble nummer to bak Svindal i Val Gardena-utforen nylig.

– Dette er jeg superfornøyd med. Historisk sett har dette vært en bakke jeg har slitt veldig med og fått mange dårlige resultater. Derfor er det veldig gøy at jeg har funnet ut av det og leverer som i dag, sa Jansrud til NTB.

– Alt i alt løste jeg det veldig bra. Til neste år får jeg jobbe med å knipe innpå de siste tidelene, la han til.

– Hva tenker du om Svindals nesten-seier?

– Noen ganger er man fire hundredeler foran, mens andre ganger bak. Det er viktig å huske på at det jevner seg ut i løpet av en karriere. Aksel vet alt om dette, og jeg tror nok han er fornøyd, sa Jansrud.

Mange nordmenn i toppen

Aleksander Aamodt Kilde var 1,12 sekund bak vinneren. Det holdt til en delt 10.-plass. Han måtte vente en god stund på å få sette i gang ettersom mannen før ham, Travis Ganong, kjørte ut i høy fart. Det gikk etter forholdene bra med amerikaneren etter uhellet.

Fredag står superkombinasjon på programmet i Bormio. Der kjører ikke Svindal.

– Jeg ønsker Alex og Kjetil masse lykke til, sa 34-åringen.

Sebastian Foss Solevåg kjørte for øvrig som nest siste startende torsdag. Han brukte rennet som oppladning til superkombinasjonen og endte på 63.-plass.

Svindal er nummer tre med sine 454 poeng i verdenscupen sammenlagt. Han er 80 poeng bak lederen Marcel Hirscher. Slalåmspesialisten Henrik Kristoffersen skiller de to, mens Jansrud er firer med 405 poeng.

Dermed har Norge tre mann blant de fire beste i sammendraget. Kilde ligger på åttendeplass.

