Jansrud skal kline til i superkombien: – Har alle muligheter

32-åringen fikk en solid oppladning til fredagens renn. Med tredjeplassen i torsdagens utforrenn viste Jansrud at han endelig har løst Bormio-koden. Tradisjonelt har han slitt tungt i den italienske skimetropolen.

– Det er alle muligheter. Usikkerheten ligger i slalåmdelen, men det er bra at kombien nå består av en ordentlig utfor. Det er en stund siden sist. Slalåmen er heller ikke all verdens vanskelig. Jeg skal kline til i utforen og få et så godt utgangspunkt som mulig, sier Jansrud til NTB.

Også Aleksander Aamodt Kilde og Sebastian Foss Solevåg skal kjøre superkombinasjonen.

– Jeg har faktisk stor tro på Alex i morgen, sier Jansrud.

Svindal står derimot over fredagens renn. I Bormio-utforen ble han kun slått av Italias hjemmehåp Dominik Paris med fire hundredels sekund.

– Jeg ønsker Alex og Kjetil masse lykke til i morgen, sa Svindal til NTB torsdag.

Fredag er det nøyaktig ett år siden Kilde kjørte seg inn på pallen under kombinasjonen i italienske Santa Caterina. Jansruds ene kombiseier i verdenscupen kom i Wengen i januar 2016.

