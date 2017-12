Dortmund-presidenten: – Bosz var et feilgrep

NTB Sport

Bosz ble i sommer hentet til Dortmund som Thomas Tuchels erstatter. Den tidligere Ajax-treneren fikk en forrykende start med 19 poeng på de sju første bundesligakampene. Men så stoppet det helt opp.

Etter over to måneder uten seier var det slutt for nederlenderen. Bosz måtte gå etter at Dortmund hadde falt fra 1.- til 7.-plass på tabellen. I hans åtte siste seriekamper ble det kun plukket tre poeng.

– I etterpåklokskapens lys var det en feil avgjørelse av oss, for vi hadde ellers ikke korrigert den. Det smerter meg på det medmenneskelige plan, men det fungerte ikke, sier Rauball til Kicker.

Peter Stöger har overtatt trenerjobben. Han skrev under for Dortmund en uke etter at han fikk sparken i Köln. Han har så langt hatt en heldig hånd med sitt nye lag, som har vunnet sine to siste ligakamper.

– Jeg er overbevist om at Stöger vil forbedre laget, sier Rauball.

Han legger samtidig til at Stöger har en vei å gå før han oppnår kultstatus blant Dortmund-fansen på linje med Ottmar Hitzfeld og Jürgen Klopp.

– En opptur vil være nødvendig. Suksess gjennom sølvtøy vil være det beste.

Borussia Dortmund ligger på tredjeplass med 28 poeng. Det skiller 13 poeng opp til Bayern München på tabelltoppen. Det er for tiden vinterpause i Bundesliga. Dortmunds neste kamp er mot Wolfsburg 14. januar.

(©NTB)