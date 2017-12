Carlsen med ny remis før siste og avgjørende parti

NTB Sport

Det halve poenget gjør at Carlsen har 10 poeng før det siste partiet.

Nordmannen og Artemjev ble forholdsvis raskt enige om remis. Russeren, som hadde fordelen av å spille med hvite brikker, virket tidlig fornøyd med remis.

I et annet parti slo indiske Viswanathan Anand russiske Alexander Grisjtsjuk, noe som gjør at førstnevnte er à poeng med Carlsen før den siste partiomgangen.

– Luften har gått litt ut av ballongen de siste rundene. Jeg spilte litt dårlig i åpningen, men heldigvis spilte ikke han (Artemjev) så ambisiøst som han kanskje burde, sa Carlsen til NRK etter det nest siste partiet.

Åpnet sterkt

Carlsen åpnet siste dag av VM i hurtigsjakk med to strake seirer, den andre mot overraskelsesmannen Vladimir Fedosejev, men spilte remis i tredje parti. Det ble fulgt opp med samme resultat i det fjerde partiet.

Kinesiske Wang Hao var motstander i parti nummer tre. Etter en kraftanstrengelse mot Fedosejev gikk partiet raskt inn i en remisstilling. Kineseren satte til slutt opp en fullstendig blokade og Carlsen måtte si ja til remis.

Fedosejev ventet i det andre partiet på den siste dagen av VM i hurtigsjakk. 22-åringen satte tidlig opp en mur med hvite brikker i sitt forsøk på å få remis. Carlsen presset for seier med svart, og fikk til slutt lønn for strevet etter det som var et langt parti i hurtigsjakk-sammenheng.

Startet med seier

– Det er bra. Det satt fryktelig langt inne, men det er fort sånn når han føler psykologisk at han bare vil ha remis, så kan jeg tillate meg litt mer enn ellers. Her sto jeg ikke best på noen måte, men i og med at han ikke gikk for seier, kunne jeg gjøre det uten risiko, sa Carlsen til NRK etter triumfen mot Fedosejev.

– Til slutt blir feilmarginen hans litt mindre enn tidligere, og da går det. Jeg er utrolig glad for det her. Det gjelder bare å gire seg opp til flere runder. Dette kostet mye energi, la han til.

Carlsen startet dagen med seier. Motstanderen Levan Pantsulaia vant sensasjonelt mot Carlsen under forrige utgave av hurtigsjakk-VM, men Carlsen gikk ikke på samme smellen to år på rad.

– Det viktigste var å få et resultat. Selve partiet var veldig rotete, men det holdt så vidt til slutt. Det var ikke så mye mer å ta med seg, sa Carlsen til NRK.

Carlsen fikk dermed en drømmestart på den uhyre viktige avslutningsdagen.

Bronse i fjor

Med tre seirer, én remis og ett tap onsdag sto den norske verdensmesteren med sju poeng etter ti spilte partier under verdensmesterskapet i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh.

Etter fem runder sto Carlsen med 3,5 poeng. Det var samme antall poeng som han hadde på samme tidspunkt under fjorårets VM i hurtigsjakk. Da ble det til slutt bronse.

I alt skal det spilles 15 partier i Riyadh før verdensmesteren er kåret.

