Vålerenga henter nederlandsk landslagskaptein

NTB Sport

Det bekrefter Vålerenga på sitt nettsted onsdag.

Spitse kommer fra Twente i hjemlandet. 27-åringen spilte under den ferske VIF-treneren Monica Knutsen i LSK Kvinner fra 2014–2016.

– For meg har det vært overraskende at ikke en større klubb har plukket opp Sherida. Spesielt etter at Nederland ble mestere på hjemmebane sist sommer med et godt og velspillende lag, der Sherida absolutt var en viktig spiller som lagets kaptein i sin sentrale midtbaneposisjon. At hun nå velger å komme tilbake til Norge, gleder meg stort, sier Knutsen.

– Toppserien blir en god spiller rikere og Vålerenga får gleden av å bygge laget rundt Sheridas kvaliteter, legger hun til.

Spitse har over 140 landskamper for Nederland. Midtbanespilleren har scoret 24 mål.

(©NTB)